Visitan candidatos del Verde el centro

NUEVO LAREDO, TAM.- Sin desfallecer, Juan Enrique Armendáriz Medrano, visitó a los habitantes del sector centro, quienes dieron un cálido recibimiento a las propuestas de “JEAM”, aspirante a Diputado Local del Distrito 2.

Llenos de alegría y depositando la confianza en el joven candidato, los vecinos del lugar abrieron las puertas de sus hogares y sus negocios a Juan Enrique para escuchar cada una de sus iniciativas, mismas que involucran el apoyo total a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, deportistas, emprendedores, el sector salud y más.

“Me siento muy contento de visitar este sector ya que es gente que conozco desde que tenía 15 años, ellos saben quién soy, a qué me dedico, y el esfuerzo que he realizado desde mi juventud para alcanzar lo que ahora tengo. Soy un hombre comprometido, con ganas de seguir trabajando, y sobre todo con el deseo de ayudar a la gente”, señaló.

En su recorrido, madres de familia, abuelitos, jóvenes y sobretodo personas con condición de discapacidad, se acercaron a Juan Enrique.

“Al caminar por el centro de la ciudad, me encontré con gente luchadora en todos los sentidos, desde la mujer del hogar que trabaja arduamente por el bienestar de su familia, los abuelitos que a pesar de la edad buscan sacarle jugo a su experiencia y sentirse útiles y respetados, y no menos importante nuestra gente que vive la discapacidad.

“Platicamos de buscar el fondo especial para el discapacitado y de ayudarlos. De ser un diputado cercano a la comunidad, que los visite, que platique con ellos y trabaje por sus necesidades.

De este modo, más ciudadanos se suman al proyecto del Verde Ecologista en Nuevo Laredo, un partido que, de la mano de Juan Enrique Armendáriz, trabajará por más y mejores condiciones para la gente y leyes que funcionen en pro de sus necesidades.