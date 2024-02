Cosmonauta ruso bate récord mundial de tiempo acumulado en el espacio

RUSIA.- Un cosmonauta ruso ha batido el récord mundial de tiempo acumulado en el espacio, reportó el domingo la agencia espacial rusa, Roscosmos.

El cosmonauta ruso Oleg Kononenko, de 59 años, lleva más de 878 días y 12 horas en el espacio, superando a su compatriota ruso Gennady Padalka, quien estuvo 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos en el 2015.

Kononenko ha hecho cinco viajes a la Estación Espacial Internacional, desde 2008.

En declaraciones a la agencia estatal de noticias rusa TASS, Kononenko dijo que cada viaje a la EEI requiere de mucha preparación ya que la estación está constantemente actualizándose, pero que ser cosmonauta es un sueño de la infancia hecho realidad.

“Voy al espacio para hacer lo que amo, no para batir récords. He soñado y he aspirado con ser cosmonauta desde que era niño. Ese interés — la oportunidad de ir al espacio, de vivir y trabajar en órbita — me motiva a seguir volando”, declaró a TASS.

