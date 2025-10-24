Villa y Roma, sorprendidos en Liga Europa; Forest gana con su nuevo técnico Sean Dyche

El equipo inglés venció 2-0 al Porto con dos penales, rompiendo una racha sin victorias y contrastando con la breve gestión anterior que terminó en despido

Milan Smit y Joris Kramer del Go Ahead Eagles celebran su victoria ante el Aston Villa en la Liga Europa el jueves 23 de octubre del 2025. (AP Foto/Patrick Post)

CIUDAD DE MÉXICO.- Sean Dyche logró en su primer partido lo que su predecesor Ange Postecoglou no pudo en ocho encuentros al mando: ganar.

Bajo las órdenes de su nuevo entrenador , Nottingham Forest se mostró concentrado en su actuación, lo que resultó el jueves en una victoria 2-0 sobre el Porto en la Liga Europa.

Fue el primer triunfo del Forest en la competencia y apenas el segundo en general esta temporada, mientras que el Porto fue derrotado por primera ocasión en este período.

Morgan Gibbs-White convirtió desde el punto de penal a los 19 minutos en el City Ground. Igor Jesus duplicó la ventaja con otro penal a los 77.

Dyche, exentrenador del Burnley y Everton, reemplazó a Postecoglou, quien fue despedido con cajas destempladas el sábado, alrededor de 20 minutos después de la derrota en casa del Forest 3-0 ante el Chelsea, que dejó al equipo en la zona de descenso de la Liga Premier .

Postecoglou estuvo en el cargo apenas 39 días y no ganó ninguno de sus ocho partidos al mando.

Roma sorprendida

El equipo checo Viktoria Pilsen anotó dos veces a través de Prince Kwabena Adu y Cheick Souaré en un lapso de dos minutos en la primera mitad para sorprender a la Roma y superarla por 2-1 en el Stadio Olimpico .

El argentino Paulo Dybala redujo la desventaja desde el punto de penal al inicio de la segunda mitad.

En otros duelos, Braga, Lyon y Midtjylland mantuvieron su marcha perfecta.

Kerem Aktürkoğlu convirtió un penal para que Fenerbahçe derrotase 1-0 a Stuttgart.

Goles tempranos con tres minutos de diferencia de Jens Odgaard y Thijs Dallinga encaminaron el triunfo 2-1 de Bologna ante el FCSB en Bucarest.

Lille sufrió una derrota en casa por 4-3 ante un PAOK con 10 hombres.

El inicio del partido en casa de Feyenoord contra el Panathinaikos fue cambiado dos veces debido al pronóstico de tormenta antes de que los anfitriones holandeses se impusieran por 3-1.

El Villa se desinfla

Con un gol de Mats Deijl en la segunda mitad, el debutante europeo Go Ahead Eagles completó la remontada para superar 2-1 a Aston Villa en la Liga Europa.

Fue la primera derrota del club de la Liga Premier después de dos victorias en el segundo torneo en nivel de importancia del continente. Esta fue la segunda victoria para el equipo holandés.

Deijl controló el balón con el pecho antes de disparar de zurda para batir al arquero argentino Emiliano Martínez a los 60 minutos en la ciudad holandesa de Deventer.

Evann Guessand anotó temprano desde dentro del área penal tras un centro de Jadon Sancho para poner al Villa por delante a los cuatro minutos. Fue el primer gol del delantero marfileño con su nuevo club.

Mathis Suray igualó tres minutos antes del descanso con un balón bombeado, el primer gol de su equipo en casa en la Liga Europa.

El argentino Emiliano Buendía del Villa desperdició una oportunidad de igualar con un penal a 11 minutos del final, enviando su disparo por encima del travesaño.

La derrota puso fin a la racha de cinco triunfos consecutivos del Villa en todas las competiciones.

Braga, Lyon y Midtjylland ganan

El atacante español Fran Navarro y el suplente Mario Dorgeles anotaron en la victoria de Braga por 2-0 ante el Estrella Roja de Belgrado. Fue el tercer triunfo del conjunto portugués en tres duelos.

Corentin Tolisso anotó en el tercer minuto y el suplente Afonso Moreira firmó otro en el último minuto para que Lyon derrotase de local 2-0 a Basilea.

El club danés Midtjylland se llevó tres puntos de la cancha neutral de Bačka Topola, Serbia, con una victoria de 3-0 sobre el equipo israelí Maccabi Tel Aviv con dos goles de Franculino Djú y otro de Philip Billing.

Rangers sin puntos, Celtic victorioso

Emil Kornvig anotó cinco minutos antes del descanso y el Brann de Noruega superó 3-0 a Rangers.

Jacob Sørensen anotó de cabeza el segundo a los 55 ante un equipo escocés que no pareció capaz de encontrar una respuesta al juego agresivo de los anfitriones. Noah Holm resolvió el duelo a 11 minutos del final.

Los Rangers contrataron el lunes a Danny Rohl, exentrenador de Sheffield Wednesday, para reemplazar al despedido Russell Martin.

El club de Glasgow se mantiene sin puntos en Europa. Fue la segunda victoria para el Brann.

Celtic, archirrival de los Rangers, remontó un déficit de un gol para vencer 2-1 al Sturm Graz, que jugó con 10 hombres. Liam Scales igualó el gol inicial de Tomi Horvat antes de que Benjamin Nygren anotara el tanto de la victoria en Celtic Park.

Minutos después del gol, el mediocampista del Graz, Tochi Chukwuani, recibió una tarjeta roja.

En el tercer torneo, la Conference League , el Crystal Palace fue sorprendido 1-0 por el AEK Larnaca en Londres .

Un partido entre Rijeka y Sparta de Praga fue suspendido por las lluvias torrenciales tras apenas 12 minutos en Croacia. La actividad se reanudó después de dos horas, pero fue imposible continuar tras la primera mitad con el encuentro, que se pospuso hasta el viernes.