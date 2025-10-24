Debutará profesionalmente Jimuel Pacquiao en cartelera promovida por su padre

El hijo del histórico multicampeón enfrentará a Brendan Lally en California, mientras entrena en el mítico gimnasio Wild Card y se prepara para convertirse en padre

El filipino Manny Pacquiao pelea contra Mario Barrios por el cetro welter, el 19 de julio de 2025 en Las Vegas (AP Foto/John Locher)

LOS ÁNGELES.- El hijo de Manny Pacquiao está listo para hacer su debut profesional en el boxeo el 29 de noviembre en una cartelera promovida por la compañía de su padre, miembro del Salón de la Fama.

Jimuel Pacquiao enfrentará a Brendan Lally, quien también hará su debut profesional durante una de las peleas estelares en el Pechanga Resort Casino en Temecula, California.

La contienda fue anunciada el jueves por Manny Pacquiao Promotions, que reveló la cartelera completa para su debut en Estados Unidos.

Manny Pacquiao ganó títulos en ocho categorías de peso, para establecer un récord. En junio ingresó al Salón de la Fama del boxeo. Un mes después estuvo a poco de recuperar uno de esos títulos a los 46 años, pero Mario Barrios retuvo el campeonato de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo por decisión mayoritaria.

Si Pacquiao pelea de nuevo, podria ser ya convertido en abuelo. La prometida de Jimuel Pacquiao está esperando el primer hijo de la pareja.

Jimuel Pacquiao, de 24 años, tuvo una carrera amateur de tres años y entrena en el Wild Card Boxing Gym, donde se preparó su padre.