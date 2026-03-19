Venezuela reemplaza al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, inamovible desde 2014

Cambio en cúpula militar ocurre tras más de una década de continuidad; nuevo titular proviene del aparato de inteligencia y seguridad del Estado

El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López participan en una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)

El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López participan en una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)

CARACAS.- La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles la designación de un nuevo ministro de Defensa en reemplazo del general en jefe Vladimir Padrino López, quien ostentó el cargo desde el 2014 y fue considerado pieza clave en el respaldo de las fuerzas armadas al entonces gobierno del mandatario Nicolás Maduro.

“Informo al país que hoy (miércoles) he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa”, dijo Rodríguez a través de su canal en Telegram.

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, indicó Rodríguez. “Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”.

La sustitución de Padrino López se produce más de diez semanas después de que Rodríguez asumió como mandataria en funciones tras una operación militar estadounidense que depuso y capturó a Maduro el 3 de enero. El entonces líder fue trasladado a territorio estadounidense junto a su esposa, Cilia Flores, donde ambos comparecieron el 5 de enero ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. El exmandatario se declaró inocente.

Desde entonces, el gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre los leales a Maduro que ahora gobiernan la nación rica en petróleo.

González López, de amplia trayectoria en inteligencia y que fue sancionado por Estados Unidos por su papel en las sangrientas protestas callejeras de 2014, venía de desempeñarse como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde el 6 de enero, cuando la presidenta renovó a los miembros de su seguridad.

Padrino López fue uno de los ministros que estuvo más tiempo en el equipo ministerial del entonces gobierno de Maduro, quien había asumido la presidencia en el 2013. También fue uno de los de mayor permanencia en el despacho de la Defensa en la historia del país, cargo que asumió el 24 de octubre de 2014.

Rodríguez, la primera mujer en desempeñarse como comandante en jefa de los componentes militares del país fue reconocida el 28 de enero por las fuerzas militares y recibió el bastón de mando y la espada del prócer de la independencia sudamericana Simón Bolívar en una ceremonia realizada en el patio de honor de la Academia Militar en el Fuerte Tiuna de Caracas, la mayor instalación militar del país.

Los militares, que tradicionalmente han sido los árbitros de las disputas políticas en Venezuela, fueron el principal soporte de Maduro (2013-2026). Los adversarios del exgobernante por años intentaron sin éxito sumar el apoyo de las fuerzas armadas para obligarlo a separarse del poder.

Encabezados por Padrino López, los altos mandos militares públicamente expresaban su respaldo y lealtad a Maduro. Además de sus obligaciones castrenses desde la llegada al poder del ahora fallecido presidente Hugo Chávez —que como teniente coronel lideró un fallido golpe de Estado en 1992— y luego en el gobierno de su sucesor, Maduro, los militares también han ejercido el control sobre sectores importantes de la economía venezolana.

En septiembre del 2018, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra Padrino López, citando su contribución a “asegurar la lealtad militar al régimen de Maduro”. Padríno López y González López son de los últimos militares activos que estudiaron en Estados Unidos y capacitados en la Escuela de las Américas y luego en la Escuela de Infantería del Ejército, ambas ubicadas en Fort Benning, Georgia.