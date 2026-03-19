Una mirada al Eid al-Fitr, la celebración islámica que marca el fin del Ramadán

Fin del Ramadán reúne a millones de musulmanes en celebraciones globales, aunque la guerra con Irán marca un ambiente de incertidumbre y preocupación internacional

Una familia mira los zapatos en un mercado local antes de las celebraciones del Eid al-Fitr, que marca el fin del mes sagrado musulmán del Ramadán en Peshawar, Pakistán, el martes 17 de marzo de 2026. (AP Foto/Muhammad Sajjad)

Una familia mira los zapatos en un mercado local antes de las celebraciones del Eid al-Fitr, que marca el fin del mes sagrado musulmán del Ramadán en Peshawar, Pakistán, el martes 17 de marzo de 2026. (AP Foto/Muhammad Sajjad)

EL CAIRO.- Los musulmanes de todo el mundo se despiden del mes sagrado islámico del Ramadán y pronto comenzarán a celebrar el Eid al-Fitr, una festividad que suele recibirse con alegría y entusiasmo y se caracteriza por oraciones comunitarias y celebraciones que, por lo general, incluyen visitas familiares, reuniones, salidas y ropa nueva.

Pero este año, el Eid se aproxima en medio de la guerra de Irán, que ha sacudido a muchos países de Oriente Medio y ha provocado consecuencias de gran alcance más allá de la región.

En Estados Unidos, muchos musulmanes observaron este año las tradiciones religiosas y sociales del Ramadán bajo la sombra de preocupantes acontecimientos nacionales e internacionales. Entre ellos figuran los temores a una ofensiva contra la inmigración y la retórica antimusulmana en Estados Unidos, así como la guerra en Oriente Medio, donde viven muchos de sus seres queridos.

La festividad marca el fin del Ramadán

El Eid al-Fitr es una festividad islámica que marca el fin del Ramadán, el mes en el que los musulmanes devotos ayunan a diario desde el amanecer hasta el atardecer. El Ramadán es un tiempo en el que la adoración, la caridad y las buenas obras aumentan, y suele incluir reuniones festivas para romper el ayuno.

Eid al-Fitr significa el banquete, o festival, de la ruptura del ayuno.

El Eid al-Fitr recorre las estaciones del año

El islam sigue un calendario lunar, por lo que el Ramadán y el Eid van recorriendo las estaciones. Este año, se espera que el primer día de la festividad sea el 20 de marzo, aproximadamente. La fecha real puede variar entre países y comunidades musulmanas.

Saludar a quienes celebran el Eid

Para saludar a alguien que celebra el Eid, se puede decir: Eid Mubarak, o bendito Eid, y feliz Eid.

Tradiciones y costumbres asociadas con el Eid al-Fitr

En Indonesia, muchas personas emprenden un éxodo hacia sus ciudades natales para celebrar la festividad con sus seres queridos, en una tradición de regreso a casa. La gente sale en masa de las principales ciudades para volver a las aldeas y celebrar la festividad con oraciones y reuniones familiares.

Antes de la festividad, los mercados populares suelen estar abarrotados de compradores que adquieren ropa, zapatos, galletas y dulces.

En Malasia, los musulmanes también tienen una tradición de regreso a casa para el Eid. El primer día suele comenzar con una oración matutina en la mezquita, pedir perdón a familiares y amigos, y visitar las tumbas de los seres queridos.

Hay un espíritu de “casa abierta” en el que amigos y familiares se visitan unos a otros para celebrar el Eid y disfrutar de las delicias tradicionales.

Los musulmanes mayores entregan dinero en sobres verdes a los niños y a los invitados que visitan sus hogares.

En Egipto, las familias participan en las oraciones del Eid en un ambiente festivo. Muchos visitan a parientes, amigos o vecinos y algunos viajan a sitios vacacionales. Los niños, por lo general con ropa nueva del Eid, reciben regalos tradicionales en efectivo conocidos como “eidiya”.

Hacer o comprar galletas del Eid espolvoreadas con azúcar glas es otro elemento habitual para conmemorar la festividad en el país.

En Estados Unidos, donde los musulmanes conforman una minoría diversa en términos étnicos y raciales, muchos se reúnen para las oraciones del Eid y para festivales con actividades divertidas para niños y familias. A menudo incluyen cosas como pintarse la cara y hacer figuras con globos.