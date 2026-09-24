Venden escombros de museo colombiano para financiar su reconstrucción

La artista colombiana Rosa Ángel muestra escombros de un terremoto en una feria de arte internacional organizada para recaudar fondos destinados a reconstruir las viviendas de las personas desplazadas por el sismo, en Bogotá, Colombia, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia)

La artista colombiana Rosa Ángel muestra escombros de un terremoto en una feria de arte internacional organizada para recaudar fondos destinados a reconstruir las viviendas de las personas desplazadas por el sismo, en Bogotá, Colombia, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia)

BOGOTÁ.- Un pequeño escombro de color amarillo era la fachada. El trozo de concreto pertenecía a la escalera. El resto de pared pintado en verde era una sala de exposición. Todos son pedazos del Museo de Arte de Pereira que destruyó el devastador terremoto registrado en Colombia el mes pasado.

Los escombros fueron expuestos el jueves en la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ARTBO, para convertirlos en una pieza de colección y recaudar fondos para la reconstrucción del museo.

“Fueron diez años construyéndolo y minuto y medio en que se nos rompió. Así que tenemos que volver a construirlo”, dijo a The Associated Press Rosa Ángel, artista y miembro de la Junta Directiva del museo.

Pereira, en el centro oeste del país, fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, que destruyó en todo el país más de 19.000 viviendas por completo, hirió a más de 4.500 personas y mató a otras 335, según las cifras gubernamentales.

El día del terremoto solo una persona estaba dentro del museo en la planta baja que sufrió la menor afectación, por lo que no resultó herida. Sin embargo, Ángel asegura que perdieron las salas de exhibición, el techo del teatro con capacidad de 300 plazas colapsó y las paredes quedaron muy dañadas.

La reconstrucción, que calculan en 917.000 dólares, está fuera del alcance del museo, que funciona como una fundación sin ánimo de lucro. Así que decidieron buscar fondos vendiendo sus escombros.

“Lo que nosotros hicimos fue recoger los pedazos del museo, de la destrucción, y con cuidado, con amor, volverlos como unos dispositivos casi que de memoria”, explicó Ángel.

Al stand de exposición “Pedazo de Museo” se acercan con curiosidad los asistentes a la feria de arte para preguntar qué representan los escombros exhibidos en estanterías y guardados en un carro de mercado. Son 1.000 pedazos y cada uno es vendido a 61 dólares.

Aldo Arias, miembro de una compañía de artesanías de Barcelona, decidió comprar un escombro que contenía la palabra “proyectos”, era parte de una de las salas de exposición que estaban activas cuando sucedió el terremoto.

“Qué mejor momento de aportar y apoyar con todo lo mal que está pasando en Colombia y en el arte en general, y dejar un granito de arena”, aseguró Arias a la AP mientras sostenía una bolsa con el trozo de pared. “Esto al fin y al cabo es una roca, es un muro, pero lleno de sentimientos, lleno de historias y de sueños”.

Para Ángel la exposición es una de las muchas estrategias con las que intentan recaudar fondos para construir el museo en un tiempo estimado de dos años, con la urgencia de abrir de nuevo sus puertas.

“Sé que en principio le pueden decir a uno que no es prioridad (un museo). Sí, es prioridad… estamos pasando por un trauma colectivo y necesitamos esos lugares que reconfortan el alma”, enfatizó Ángel.