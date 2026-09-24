Mantiene PC operativo de hidratación pese a ligero descenso en la temperatura

Aunque inició otoño, las temperaturas siguen siendo calientes en la región de los Dos Laredos. [Cortesía/PC]

Aunque inició otoño, las temperaturas siguen siendo calientes en la región de los Dos Laredos. [Cortesía/PC]

Nuevo Laredo, Tam.- Aunque con la llegada del otoño las temperaturas han comenzado a descender ligeramente, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo mantiene vigente el operativo de hidratación carrusel, ante la posibilidad de que se registren nuevamente jornadas de calor intenso en la ciudad.

“Los recorridos continúan de manera preventiva y se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas para determinar si es necesario reforzar el operativo durante los días en que aumenten las temperaturas”, señaló Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos.

De acuerdo con las estadísticas de la mencionada dependencia, durante los meses de mayor calor se proporcionaron más de 125 mil servicios de suero vía oral a personas que se encontraban en condiciones vulnerables, principalmente en avenidas principales, parques, plazas, hospitales, paradas de transporte público, obras en la vía pública y salidas de maquiladoras.

Fernández Diez de Pinos, explicó que los operativos fueron reforzados particularmente durante los primeros días de agosto, cuando se incrementó la atención en los cuatro puntos cardinales de Nuevo Laredo, para atender a la población expuesta a las altas temperaturas y prevenir situaciones que pudieran poner en riesgo su salud.

El director de Protección Civil indicó que, por el momento, no existe una fecha definida para suspender el operativo, ya que la indicación es continuar con los recorridos mientras las condiciones climatológicas lo requieran.

Aunque el consumo de líquidos ha disminuido con el descenso de las temperaturas, las unidades continúan contando con las porciones necesarias para incrementar la distribución en caso de que vuelva a presentarse calor extremo.