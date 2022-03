Veneran a la madre de los no nacidos

La Virgen Madona blanca, madre de los no nacidos, en la Catedral del Espíritu Santo. [Salvador González/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- En las afueras de la Catedral del Espíritu Santo de Nuevo Laredo, se encuentra la escultura de la Virgen Madona Blanca, madre de los no nacidos.

Dicha escultura, es donada a la Catedral por la organización Manos de María, es una advocación de la Virgen y viene del movimiento Armada Blanca que promovió el Papa Juan Pablo Segundo, comentó Esperanza Peña de Pascal.

‘El Papa promovió esta advocación en Italia en el año de 1973, y la idea era darle cristiana sepultura a todos los no nacidos y abortados. Otro de los propósitos es concientizar sobre el valor de la vida y dignidad humana. Es la madre de los no nacidos. Si la Virgen María siempre nos arropa, la Madona Blanca es la virgen de los no nacidos’, afirmó Peña de Pascal.

Hay que hacer conciencia como seres humanos sobre el valor de la vida, y la marcha por la vida y la paz es una forma de concientizar sobre la importancia de la vida, concluyó.