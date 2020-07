Ve Salud apatía ante Covid

NUEVO LAREDO TAM.-De acuerdo a la cifras de contagios por Covid que se están registrando en esta ciudad, las autoridades de salud exhortan a la población a extremar todas las medidas de sanidad.

El doctor Óscar González Arrambide, máxima autoridad en salud, manifestó que esta frontera está en semáforo rojo, es un situación que pone en riesgo a toda la población, ello si siguen haciendo caso omiso de las medias sanitaria que se emiten a diario.

“Más personas están falleciendo, y los más triste es que muchas personas no tienen tantita conciencia de lo que estamos padeciendo con este virus mortal”, dijo.

Destacó que ya todos hemos tenido un amigo, un conocido o un familiar que ha fallecido de coronavirus, pero que muchas personas que no han pasado por esta experiencia creen que no existe, por ello no toman las medidas pertinentes.

Precisó que cada día los hospitales están recibiendo más pacientes con síntomas de esta enfermedad, dado a ello ya se están saturados.

Agregó que todo esto ha estado pasando por la misma incredulidad de las personas, siguen transitando por las calles sin cubrebocas.

Reveló que hay preocupación en el Sector Salud ante la apatía de la ciudadanía, que por más que se les exhorta a quedarse en casa no lo hacen, siguen haciendo visitas, no están tomando en serio este problema que está enlutando ya, muchos hogares.