Vargas y los Diamondbacks remontan para vencer 12-7 a Padres

El venezolano Ildemaro Vargas, de los Diamondbacks de Arizona, celebra su jonrón en el sexto inning del partido ante los Padres de San Diego, el domingo 26 de abril de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)

El venezolano Ildemaro Vargas, de los Diamondbacks de Arizona, celebra su jonrón en el sexto inning del partido ante los Padres de San Diego, el domingo 26 de abril de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El venezolano Ildemaro Vargas produjo cuatro carreras y extendió a 23 su racha de partidos con al menos un imparable, el cubano Lourdes Gurriel puso a los Diamondbacks en ventaja con un doblete de dos carreras en la séptima entrada y los Diamondbacks de Arizona se impusieron el domingo 12-7 a los Padres de San Diego para dividir una serie de dos partidos en Ciudad de México.

Vargas se fue de 5-3 con cuatro impulsadas y extendió la cadena más larga en activo en Grandes Ligas de partidos con hit al sonar un jonrón solitario en el sexto inning. Llevó tres más al plato con triple en el octavo rollo. Gurriel terminó con dos imparables y dos producidas y José Fernández firmó actuación de tres hits por Arizona.

Abajo 7-2 y con poco a su favor, los Diamondbacks (15-12) aprovecharon la ausencia del abridor Michael King. Tim Tawa disparó grand slam ante el relevista David Morgan para reducir la diferencia al mínimo. El venezolano Bradgley Rodríguez (0-1) subió a la loma para permitir dos carreras en dos tercios de labor.

Por San Diego, el dominicano Manny Machado tronó dos vuelacercas y produjo cinco anotaciones. Su jonrón de tres anotaciones en el quinto inning puso a los Padres (18-9) al frente 6-0. Machado llegó a cuatro cuadrangulares en la campaña y cuatro en igual número de partidos de campaña regular en la capital mexicana, luego de sus dos jonrones ante San Francisco en 2023.

Ryan Thompson (2-0) se colgó el triunfo con una entrada en blanco. El abridor de San Diego, Michael King logró evitar en gran medida los riesgos de lanzar a 2.240 metros (7.350 pies) de altura al esparcir dos carreras y tres imparables en seis innings de labor. Pero no salió intacto al permitir dos tablazos de cuatro esquinas.

El triunfo fue un trago dulce para Arizona en su accidentada visita a Ciudad de México. Un día después de perder a Zac Gallen y al dominicano Geraldo Perdomo por respectivas lesiones en el primer duelo de la serie, el receptor de los Diamondbacks Adrian del Castillo dejó el partido en la tercera entrada del domingo con una lesión en un dedo de la mano izquierda.

OTROS RESULTADOS:

Toronto 4, Cleveland 2

Tampa Bay 4, Minnesota 2

Boston 5, Baltimore 3

Detroit 8, Cincinnati 3

Washington 2, Chicago White Sox 1

Houston 7, N.Y. Yankees 4

Seattle 3, St. Louis 2

Athletics 2, Texas 1

Kansas City 11, L.A. Angels 9

Atlanta 6, Philadelphia 2

Colorado 3, N.Y. Mets 1, 1st game

Milwaukee 5, Pittsburgh 0

San Francisco 6, Miami 3

L.A. Dodgers 6, Chicago Cubs 0

Colorado 3, N.Y. Mets 0, 2nd game