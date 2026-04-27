Cruz Azul estrena entrenador con goleada 4-1 sobre Necaxa

Santos cerró con una goleada en casa de 3-0 ante Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El estreno de Joel Huiqui como entrenador de Cruz Azul tuvo como marco una victoria de 4-1 ante Necaxa el domingo, resultado con el que “La Máquina” cerró 3ro en la clasificación del torneo Clausura de la Liga MX.

Los exnecaxistas José Paradela, a los 52 minutos, y Agustín Palavecino, a los 63, además de Luka Romero, a los 77 de tiro libre, y Andrés Montaño 90+5, fueron los autores de los tantos con los que el conjunto celeste puso fin a una racha de nueve partidos en todas las competencias (seis de liga) sin victoria.

Ricardo Monreal recortó momentáneamente la desventaja a los 71 con el cobro de un tiro penal, validado en repetición de video por el árbitro Iván López Sánchez.

Necaxa terminó con diez elementos después de que Emilio Lara, quien tenía unos segundos en el campo, derribó al nigeriano Christian Ebere cuando se escapaba al arco.

Cruz Azul volvió a ser local en el Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, después de más de dos años por las remodelaciones que tuvo el inmueble de cara a ser sede del próximo Mundial, que arranca el 11 de junio.

Con la victoria, Cruz Azul ascendió a la 3ra posición al llegar a 33 puntos, con lo que superó en esta última jornada a Pachuca y Toluca en la clasificación para la liguilla. Necaxa llegó eliminado para terminar 15to con 18 unidades.

El conjunto celeste cerró una semana convulsionada en la que la dirigencia decidió despedir al argentino Nicolás Larcamón después del juego ante Querétaro. Huiqui hizo su debut en el banquillo dándole al equipo los puntos necesarios para llevarse el premio de un millón de dólares por ser el equipo que más puntos (68) sumó en el año futbolístico, superando a Toluca (67).

“La Máquina” tuvo una reacción después de una mala primera mitad en la que Paradela abrió el marcador luego de recibir una diagonal dentro del área de Rodolfo Rotondi que mandó a las redes y de inmediato juntó en lo alto sus manos para pedir disculpa, recordando su pasado con los Rayos.

Palavecino amplió minutos después con una incursión desde derecha en la que sacó un tiro que nadie desvió hasta terminar al fondo de la portería. Hizo un gesto similar al de Paradela de disculpas.

Necaxa recortó después de que Kevin Rosero recibió una falta de Gabriel Fernández para que se marcara el penal tras la intervención del VAR, pero la reacción valió de poco con el paso de los minutos.

Romero hizo una soberbia ejecución de una falta desde el balcón del área, a la falta que le costó la roja a Emilio Lara, para darle una clara ruta a la victoria al encuentro.

Montaño cerró la goleada en el último minuto del tiempo agregado con un disparo que el arquero Ezequiel Unsaín no pudo contener para hacer más decorosa la derrota.

En otro resultado, Santos cerró con una goleada en casa de 3-0 ante Monterrey.

Emmanuel Echeverría, a los 43, Aldo López, a los 45+8, y Lucas Di Yorio, a los 72, fueron los autores de las dianas.

Por los Rayados, el estelar mediocampista español Sergio Canales no hizo el viaje con el equipo para su último partido del curso.

Clasificación

Con el final de la fase regular, Pumas y Chivas terminaron con 36 puntos; Cruz Azul 33; Pachuca 31; Toluca 30; Atlas 26; Tigres y América 25; Tijuana 23; León 22; Querétaro 20; Ciudad Juárez 19; Monterrey, San Luis y Necaxa 18; Mazatlán 15; Puebla 13 y Santos 12.

Enfrentemientos de la Liguilla

Los duelos de cuartos de final de la liguilla quedaron emparejados de la siguiente forma: Pumas vs. América; Chivas vs. Tigres; Cruz Azul vs. Atlas y Pachuca vs. Toluca.