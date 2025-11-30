Vanessa Hudgens anuncia el nacimiento de su segundo bebé

La actriz compartió desde el hospital la noticia de su nueva maternidad, recibiendo felicitaciones de colegas y mostrando la alegría que vive junto a su esposo Cole Tucker

Fue el pasado 12 de julio cuando Vanessa y Cole anunciaron públicamente que esperaban a su segundo bebé, compartiendo fotos en las que ella mostraba su pancita de embarazo. [Agencias]

Fue el pasado 12 de julio cuando Vanessa y Cole anunciaron públicamente que esperaban a su segundo bebé, compartiendo fotos en las que ella mostraba su pancita de embarazo. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Vanessa Hudgens atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras convertirse en madre por segunda vez.

La actriz, famosa por su papel en High School Musical, compartió la noticia el sábado 29 de noviembre, mostrando su emoción con una fotografía especial desde el hospital, donde aparece acompañada de su esposo Cole Tucker.

A través de su cuenta oficial, Hudgens publicó una imagen recostada en una cama de hospital tomada de la mano de su pareja, acompañada de un mensaje en el que expresó todo lo que significa para ella esta nueva experiencia.

“Bueno… ¡Lo logré! ¡Tuve otro bebé! ¡Qué emocionante es el parto! Un saludo a todas las mamás. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer”.

Tan pronto como la actriz dio a conocer la noticia, varias figuras del entretenimiento reaccionaron con mensajes llenos de cariño y buenos deseos.

Mario Lopez, actor y presentador, y la modelo Cara Delevingne fueron algunos de los famosos que dejaron ver su alegría por la familia que ahora crece. Este nuevo nacimiento ocurrió pocos días después de que el hijo mayor de la pareja celebrara su primer año de vida.

Fue el pasado 12 de julio cuando Vanessa y Cole anunciaron públicamente que esperaban a su segundo bebé, compartiendo fotos en las que ella mostraba su pancita de embarazo.

En los meses previos al nacimiento, la actriz mantuvo informados a sus seguidores a través de varias publicaciones en las redes. En muchas de ellas, se le veía con una gran sonrisa y luciendo su barriguita, reflejando la felicidad que vivía durante esta nueva etapa de su vida junto a Cole.

Para hacer público su segundo embarazo, Hudgens eligió tres imágenes en las que aparece junto a Tucker, ambos muy sonrientes. En una de ellas, los dos señalaban la pancita de Vanessa mientras posaban frente a la cámara. Junto a estas fotos, escribió: “¡Segunda ronda!”