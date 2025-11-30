Lens desaloja al PSG del liderato en Francia gracias a los goles de Thauvin

El extremo francés Florian Thauvin, quien fue convocado nuevamente a la selección, anotó un gol en cada tiempo para dejar a Lens un punto por encima del PSG

PARÍS (AP) — Lens escaló a la cima de la liga francesa tras llevarse el domingo una victoria de visita 2-1 ante Angers, un día después del tropiezo del campeón vigente Paris Saint-Germain.

El extremo francés Florian Thauvin, quien fue convocado nuevamente a la selección, anotó un gol en cada tiempo para dejar a Lens un punto por encima del PSG. El equipo de Luis Enrique perdió 1-0 en Mónaco el sábado, sufriendo su segunda derrota en la liga de la temporada, tantas como en toda la temporada pasada para el PSG.

Fue la cuarta victoria consecutiva en la Ligue 1 para Lens, y la séptima en sus últimos ocho partidos. Su único revés durante esa racha fue una derrota 2-0 en Metz en octubre.

Thauvin anotó a los 45 minutos con un potente disparo al ángulo superior y a los 74, mientras que el gol de los anfitriones fue obra de Harouna Djibirin a los 76.

Marsella perdió la oportunidad de superar al PSG en la cima después de conceder un gol en el tiempo de descuento al empatar en casa 2-2 contra Tolosa el sábado.

Satriano anota dos veces

Lille subió al cuarto lugar al ganar a domicilio 1-0 a Le Havre. El suplente Hamza Igamane anotó un gol tardío después de entrar por el veterano delantero Olivier Giroud.

El delantero uruguayo Martin Satriano anotó dos veces cuando Lyon venció 3-0 a Nantes en casa para subir al sexto lugar.

Todos los goles llegaron en la segunda mitad, después de que el mediocampista de Nantes Junior Mwanga fuera expulsado por una entrada peligrosa al final del primer tiempo.

El defensor brasileño Abner Vinicius anotó en el minuto 51 desde corta distancia después de que un disparo del mediocampista Tyler Morton golpeara el poste.

Satriano luego anotó a los 70 y 77, superando al portero Anthony Lopes, quien hizo 489 apariciones para Lyon antes de unirse a Nantes el año pasado.

Estrasburgo cayó al octavo lugar al caer en casa 2-1 ante Brest.

Con un doblete del delantero senegalés Sambou Soumano, Lorient venció 3-1 a Niza en casa para alejarse de la zona de descenso.

Niza, que está a mitad de tabla, ha perdido seis partidos consecutivos en todas las competiciones y la presión está aumentando sobre el entrenador Franck Haise.