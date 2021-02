Van por el PAN

CIUDAD DE MÉXICO .-El PAN aceptó el registro de Margarita Zavala, lideresa de México Libre, y de cuadros como Francisco Ramírez Acuña y Roberto Gil en su lista de candidatos a distritos de mayoría relativa.

Zavala, esposa del ex Presidente Felipe Calderón, fue colocada en el distrito electoral federal 10 de la Ciudad de México, que corresponde a la Alcaldía Miguel Hidalgo, una plaza que disputará con Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano.

Si Zavala pierde la elección en las urnas, el blanquiazul la ubicó entre los candidatos plurinominales.

En la lista que elaboró la Comisión Organizadora Electoral (CEO) del blanquiazul, sobresalen los nombres del ex Gobernador y ex Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, por un distrito de Jalisco; y del ex Mandatario queretano Ignacio Loyola, por el distrito 3 de su entidad.

El ex senador Roberto Gil Zuart fue apuntado por el distrito 17 de Quintana Roo.

Sin embargo, el chiapaneco aclaró que no se había inscrito para representar el inexistente distrito 17 de Quintana Roo.

“Tampoco para una diputación plurinominal, como se especula. Como muchos panistas, me he puesto a disposición del partido para competir por mayoría en la ciudad en la que vivo y en la que nacieron mis hijos”, indicó.

A través de sus redes, explicó que había sido advertido de que su opción “no prosperaría” porque se necesitaba ganar un espacio a otro partido de la coalición.

“A pesar de ese desenlace, he decidido no declinar y hacer públicas estas razones”, dijo.

Otros que figuran son Jorge Zermeño, ex Alcalde de Torreón que como diputado federal entregó la banda presidencial a Calderón, por Coahuila; Jorge Luis Preciado, actual diputado y ex candidato al Gobierno de Colima, que pretende reelegirse, por el distrito 1 de esa entidad; y Fernando Álvarez Monje, por el distrito 6 de Chihuahua.

Además, el ex diputado federal chihuahuense Carlos Angulo Parra, por el distrito 2 de ese estado; el también ex diputado Juan Miguel Alcántara Soria, por el distrito 9 de Guanajuato; la ex Secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, que aunque es poblana la colocaron en el distrito 9 de Jalisco.

Wendy González, secretaria de Cultura del CEN y allegada al líder nacional, Marko Cortés, aparece en el distrito 3 de Ciudad de México.