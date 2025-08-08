Van a recursamientos 200 alumnos del CBTIS 137

Del 11 al 22 de agosto se realizarán estos cursos para alumnos de 2do, 4to y 6to semestre

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo al director del Cbtis 137, José Lorenzo Villegas Robledo, actualmente se encuentran trabajando con un promedio de 200 alumnos con cursos de recursamiento, con la intención de que al iniciar el próximo ciclo escolar vayan a la par con el resto de los estudiantes.

“El día de hoy están las solicitudes de los alumnos para recursamiento, de los alumnos que adeudan materias de 2do, 4to y 6to, y ahorita están acudiendo los alumnos y de esta manera regularicen esas materias que precisamente están pendientes por aprobar”, explicó Villegas Robledo.

Por otra parte, dijo que a partir de este jueves será publicada la lista de todos los alumnos de nuevo ingreso de primero.

“A nuevo ingreso estoy pensando aceptar mil treinta jóvenes para el primer semestre. Ahora los alumnos que van a llevar recursamiento no se tiene una cantidad concreta, porque apenas están solicitando, pero calculamos que generalmente andan alrededor del 7 al 8% de la matrícula, que sería un promedio de 200 jóvenes, pero esperamos a ver cuántos vienen”, mencionó.

Para concluir dijo que del día 11 al 15 de agosto, serán las inscripciones para los de nuevo ingreso; del 18 al 22 de agosto, para los jóvenes de 3ro; y, del 25 al 29 de agosto, para los que acreditaron a 5to, pudiendo confirmar esta información en la página oficial del Cbtis 137.