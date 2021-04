Vacunan a recién nacidos contra tuberculosis

NUEVO LAREDO, TAM.- Este lunes inició la vacunación de la vacuna BCG para los niños recién nacidos que es la que los protege contra la tuberculosis, la aplicación se está llevando a cabo en el Centro de Salud Rector en la colonia La Fe, frente al edificio de Seguridad Pública en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

El doctor Oscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, manifestó que las madres de familia que acudan con sus niños pedirán una ficha, hacer fila en sus automóviles una vez que estén cerca a la entrada principal la mamá tiene que ingresar a pie con el niño al Centro de Salud.

“Vamos a dar diariamente 150 fichas, no vamos a dar fichas para el día siguiente porque se nos complica, porque ya tenemos la experiencia que cuando lo hemos hecho, la gente después ya con la ficha en la mano llegan muy tarde dando cualquier excusa”, explicó.

Destacó que hay vacunas para todos los niños recién nacidos, ya que recibieron un total de 14 mil dosis, de las cuales ya entregaron una parte al IMSS y al Issste, para que ellos también empiecen aplicar el biológico a sus derechohabientes, bajo la normatividad que tienen cada una de estas instituciones.

Reveló que en caso de ser necesario la vacuna BCG será aplicada a niños hasta los cinco años, aunque en lo que más tienen de rezago son en niños y niñas que nacieron desde hace 18 meses a la fecha, ello porque durante un año tuvieron un desabasto de esta vacuna.

Ello por falta de producción a nivel nacional, la intención era brindar a la ciudadanía la información hasta este lunes por la mañana por medio de la prensa, pero que de alguna manera se filtró la información que fue subida en redes sociales, por ello la acumulación de tantas madres de familia en la mañana.

Reveló que tenían pensado instalar tres equipos para brindar el servicio de vacunación, pero que al ver el tumulto que se hizo ayer lunes en la mañana, donde algunas personas agredieron verbalmente a los guardias de seguridad exigiendo la vacunación, optaron incrementar a cinco los equipos de vacunación.

“Esta vacuna no se puede aplicar en Drive Thru, porque el biológico es demasiado sensible a los rayos solares y no podemos correr el riesgo de tenerla afuera, por eso es que la vacuna se está aplicando dentro de las instalaciones del Centro de Salud Rector”, dijo.

González Arrambide mencionó que el mensaje a la ciudadanía es que tengan paciencia, que todos los niños recién nacidos habrán de ser vacunados, que las madres de familia colaboren para que la aplicación de la vacuna se haga en orden y más rápida, también completarán esquemas de vacunación.