Va alumno de la UAT a España

NUEVO LAREDO, TAM.- Gerardo Alvarado, estudiante de noveno semestre de la carrera de Contador Público de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT en Nuevo Laredo, realizará un intercambio con la Universidad de Burgos, España, donde tendrá una estadía de seis meses.

“En el 2020 me postulé para la Universidad de Burgos y de Valencia, pero no fui aceptado por cuestiones de la crisis sanitaria. Ahora, en el 2022, vuelvo a postularme para el intercambio académico y gracias a Dios se dio la oportunidad. Me postulé para ambas universidades y fui aceptado en la de Burgos”, dijo Gerardo Alvarado.

Con la idea de probarse tanto de manera profesional como personal, Gerardo decidió realizar los trámites para concretar este intercambio. Un factor fundamental es que estaba muy motivado en conocer la modalidad de trabajo en un país distinto, además de explorar una cultura diferente.

“Me siento muy contento y muy satisfecho de haber logrado este proyecto que tenía en puerta, porque fue una meta desde que inicié mi carrera después de cuatro años y manteniendo un buen promedio académico, creando un historial, realizando investigaciones de campo, me siento muy contento de que se haga realidad”, declaró el estudiante.

A través de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), logró conseguir la orientación para realizar los trámites necesarios y concretar la postulación.

Será este sábado 10 de septiembre que partirá a Dallas, Texas, donde tomará un vuelo que lo llevará a Madrid, España, para iniciar clases el día 12 del mes en curso.