Urgen pymes turísticas apoyos fiscales

CIUDAD DE MÉXICO.-Las pequeñas y medianas empresas turísticas son las que peligran de no resistir una vez que pase la contingencia del Covid-19 si no reciben apoyos fiscales, afirmaron líderes gremiales del sector.

Los empresarios se mostraron en desacuerdo con el rechazo por parte del Ejecutivo a proporcionar apoyos a las empresas para hacer frente a la actual crisis, pues sin éstas no hay empleo.

“Es una equivocación (no apoyar a las empresas) ,si no cuidamos a las pymes, probablemente no existan en diciembre, el apoyo es para las empresas que sostienen empleos, no para los empresarios”, apuntó Jaime Salazar, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir).

“Si no hay pymes, no hay desarrollo ni bienestar, sin un plan para evitar que las pequeñas y medianas empresas se sofoquen, habrá más personas en pobreza que necesiten recibir ayuda del Gobierno”, destacó.

La proyección de crecimiento en el PIB sectorial de la industria de reuniones nacional para este año era de 1.8 por ciento, con las condiciones actuales en el mejor escenario será de 0.9 por ciento.

“El empresario es quien genera el impuesto para que lo utilice el Gobierno, si no hay empresa, no hay impuestos, todos estamos interrelacionados”, comentó Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la CDMX.

“Se avecina un panorama difícil, en dos, tres meses que volvamos a abrir habrá quien pueda reiniciar y quienes no, tendrán que vender el edificio o entregar la operación a alguien más, si no hay apoyos, no podrán abrir”, añadió.