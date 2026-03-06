Trump descarta conversaciones sin “rendición incondicional” de Irán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció descartar el viernes el inicio de conversaciones con Irán si éste no manifiesta su “rendición incondicional”. Aviones de guerra israelíes bombardearon Beirut y Teherán, mientras que Irán lanzó nuevos ataques de represalia contra Israel y países del Golfo en el séptimo día de la guerra.

Los ataques en Líbano fueron los más intensos desde que un alto el fuego en 2024 puso fin a la más reciente guerra entre Israel y el grupo político-militar Hezbollah, aliado de Irán, que disparó cohetes contra Israel en los primeros días del actual conflicto. Más de 95.000 personas han huido de los suburbios de Beirut y del sur de Líbano tras amplias advertencias israelíes de evacuación.

Estados Unidos e Israel han golpeado Irán con ataques realizados en todo su territorio contra sus capacidades militares, sus líderes y su programa nuclear. Los objetivos declarados y los plazos de la guerra han cambiado repetidamente, ya que, en ocasiones, Washington ha sugerido que busca derrocar al gobierno de Irán o elevar a un nuevo líder desde dentro.

En una publicación hecha el viernes en redes sociales, Trump dijo que, tras la rendición de Irán, “y la selección de un(os) Líder(es) GRANDES y ACEPTABLES”, Estados Unidos y sus aliados ayudarían a reconstruir Irán, haciéndolo “económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

La guerra se ha intensificado y afecta ya a más de una docena de países de todo Oriente Medio, además de provocar un alza en los precios del petróleo. La policía de Londres dijo el viernes que cuatro hombres fueron arrestados bajo sospecha de ayudar a Irán al espiar a la comunidad judía. Teherán ha sido vinculado a ataques previos en el extranjero contra disidentes iraníes, israelíes y objetivos judíos.

El ministro de Energía de Qatar advirtió que el conflicto podría “derribar las economías del mundo”, al pronosticar un cierre generalizado de las exportaciones energéticas del Golfo que podría elevar el precio del petróleo a 150 dólares por barril. Saad al-Kaabi declaró al periódico Financial Times que, aun si la guerra terminara de inmediato, podrían pasar “semanas o meses” antes de que se reanuden las exportaciones normales tras un ataque con drones iraníes contra la mayor planta de gas natural licuado de Qatar al inicio de la guerra.

Trump vuelve a instar a los iraníes a “recuperar” su país

Es probable que los comentarios más recientes del presidente estadounidense susciten más preguntas sobre el objetivo final de la guerra iniciada hace una semana por Estados Unidos e Israel.

El jueves, Trump instó al pueblo iraní a “ayudar a recuperar su país”, prometiendo que Estados Unidos les concedería “inmunidad”, sin dar detalles.

También dijo a medios de comunicación que él debería participar en la elección del sustituto del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en los primeros ataques de la guerra. El republicano habló de manera despectiva del hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei —uno de los principales candidatos para reemplazar a su padre—, calificándolo de “insignificante”.

La televisora estatal iraní reportó el viernes que un consejo de liderazgo había comenzado a analizar cómo convocar a la Asamblea de Expertos, que elegirá al nuevo líder supremo.

Varios edificios vinculados al panel clerical de 88 miembros han sido alcanzados durante la campaña de ataques aéreos israelí-estadounidense. Israel ha dicho que atacaría al próximo líder supremo si representa una amenaza.

Intensos ataques contra Irán

Las fuerzas armadas de Israel reportaron el viernes que habían lanzado “una oleada de ataques a gran escala” sobre Teherán, la capital de Irán, y que durante la última semana han bombardeado intensamente un extenso búnker subterráneo que los líderes iraníes habían planeado usar durante las hostilidades.

Testigos describieron los ataques aéreos israelíes como particularmente intensos, sacudiendo las viviendas de la zona. Otros reportaron explosiones alrededor de la ciudad iraní de Kermanshah, donde hay varias bases de misiles.

Irán, por su parte, lanzó ataques con misiles y drones contra Israel, así como contra Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Bahrein, países que albergan fuerzas de Estados Unidos. Por el momento no se reportaron víctimas.

La guerra se ha cobrado la vida de al menos 1.230 personas en Irán, más de 120 en Líbano y aproximadamente una docena en Israel, según funcionarios de esos países. Seis militares estadounidenses han fallecido.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo el viernes que “algunos países” habían iniciado esfuerzos de mediación en el conflicto, sin dar detalles.

Estados Unidos dice que atacó un portadrones iraní

Las fuerzas armadas estadounidenses informaron a primera hora del viernes que atacaron un portadrones iraní, que se incendió.

El Comando Central de Estados Unidos difundió imágenes en blanco y negro del portadrones en llamas. El ejército de Irán no ha reconocido aún el ataque.

El portadrones, el IRIS Shahid Bagheri, es un buque portacontenedores reacondicionado, con una pista de 180 metros (yardas) de largo para drones. De acuerdo con los reportes de la época de su estreno en 2025, la embarcación puede recorrer hasta 22.000 millas náuticas sin necesidad de entrar a puerto para reabastecerse.

A principios de semana, un submarino estadounidense hundió una fragata iraní frente a la costa de Sri Lanka cuando regresaba de unas maniobras organizadas por la Armada india, en las que también participó Estados Unidos. La Armada de Sri Lanka rescató a 32 tripulantes y recuperó 87 cuerpos.

Irán apunta a países que albergan fuerzas estadounidenses

El Ministerio de Defensa de Qatar informó a primera hora del viernes que el organismo interceptó un ataque con drones dirigido contra la base aérea de Al Udeid, que alberga el cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos.

Arabia Saudí interceptó y destruyó tres misiles balísticos disparados en la madrugada del viernes hacia la base aérea Príncipe Sultán, al sur de Riad, su capital, donde hay tropas estadounidenses, indicó un portavoz del Ministerio de Defensa saudí.

Las sirenas antiaéreas se activaron también en Bahrein, donde el Ministerio del Interior indicó que los ataques iraníes tuvieron como objetivo dos hoteles y un edificio residencial. Afirmó que no hubo víctimas. En Kuwait, donde seis soldados estadounidenses fallecieron el domingo, el ejército kuwaití apuntó que sus defensas aéreas se activaron cuando ataques con misiles y drones violaron su espacio aéreo.

Emiratos Árabes Unidos dijo que tres drones habían impactado en su territorio, sin dar detalles.

El embajador británico en Bahrein dijo el viernes que Reino Unido ayudaría a defender al país con sus aviones de combate. El anuncio del embajador Alastair Long se produjo un día después de que el primer ministro británico Keir Starmer informara sobre el envío de cuatro cazas Typhoon adicionales de la Real Fuerza Aérea a Qatar tras solicitudes de aliados para recibir más ayuda.

En Israel, el viernes por la mañana se escucharon explosiones en Tel Aviv tras un aviso de misiles procedentes de Irán, mientras los sistemas de defensa aérea trabajaban para interceptar la andanada.

Israel golpea Líbano con más ataques aéreos mientras aumenta la cifra de muertos

Israel llevó a cabo al menos 11 ataques aéreos el jueves por la noche y en las primeras horas del viernes contra los suburbios del sur de Beirut. El Ministerio de Salud libanés dijo que 217 personas han muerto por ataques israelíes desde el lunes y 798 han resultado heridas.

Las carreteras de la capital libanesa se llenaron de tráfico provocado por las personas evacuadas mientras el humo se elevaba sobre los distritos del sur de la ciudad. Dos hospitales desalojaron a sus pacientes y al personal.

“¿Qué podemos hacer? Rezamos aquí bajo el árbol. Durante la noche dormimos en el coche porque no hay lugar donde quedarse”, dijo Jihan Shehadeh, una de las decenas de miles de desplazados.

Un ataque israelí impactó cerca de la embajada iraní en Beirut, según la Agencia Nacional de Noticias estatal de Líbano. Hasta el momento, el ejército israelí no ha respondido a preguntas sobre el reporte.

El mando militar de Hezbollah instó el viernes a sus combatientes a no ceder y a “defender la nación”, enmarcando la guerra en términos religiosos y llamando a “matarlos dondequiera que los encuentren”.

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, arremetió contra Israel y Hezbollah, al manifestar que el Estado y el pueblo libaneses “no eligieron esta guerra”.