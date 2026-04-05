Controlan incendio Springs en California tras evacuar zonas y contener avance

Cuadrillas de la compañía eléctrica trabajan para restablecer el suministro eléctrico en una zona afectada por el incendio Springs en Moreno Valley, California, el sábado 4 de abril de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong)

Cuadrillas de la compañía eléctrica trabajan para restablecer el suministro eléctrico en una zona afectada por el incendio Springs en Moreno Valley, California, el sábado 4 de abril de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong)

RIVERSIDE, California.- El incendio forestal en el sur de California que estalló el día anterior y obligó a emitir órdenes de evacuación estaba contenido en su mayor parte la tarde del sábado, informaron las autoridades.

Con una extensión de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados (unas 6,3 millas cuadradas) en el condado Riverside, a unos 103 kilómetros (64 millas) al este de Los Ángeles, el incendio Springs ya no continúa creciendo y está contenido al menos en un 75%, dijo Terra Fernandez, especialista en información de seguridad pública del Departamento de Bomberos del condado Riverside. El viernes estaba contenido en un 25%.

Las autoridades también levantaron las órdenes de evacuación para una amplia franja de vecindarios el sábado por la mañana. Fernandez indicó que se tiene previsto que se levanten las demás órdenes de evacuación hacia el final del día.

“Está prácticamente bajo control”, dijo Fernandez.

Fuertes vientos de Santa Ana con ráfagas de hasta 72 km/h (45 mph) avivaron las llamas el sábado. Pero los vientos se habían “disipado un poco” desde el viernes, lo que ayudó a los esfuerzos de los bomberos, según Fernandez. Los senderos naturales para equitación alrededor de la zona también ayudaron a los bomberos a acceder al incendio y construir líneas de contención, declaró .

Hasta el momento, ninguna estructura ha resultado dañada o destruida.

Las cuadrillas de bomberos comenzaron temprano el sábado a lanzar agua y retardante desde el aire alrededor de todo el incendio. Unos 260 efectivos combaten el siniestro, incluidos equipos de toda la región que están construyendo y reforzando las líneas de contención y tendiendo mangueras, precisó.

Unas cuantas zonas del condado seguían bajo órdenes de evacuación obligatoria. De momento se desconoce cuántos hogares se vieron afectados por las órdenes.

El incendio se ubica en una zona no incorporada y poblada del condado de Riverside, que es un área recreativa cerca de la ciudad de Moreno Valley, que tiene una población de aproximadamente 200.000 habitantes.

La causa del incendio sigue bajo investigación.