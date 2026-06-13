Trump: ataque militar de EU mató a líder de la banda Tren de Aragua

Ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar bajo mi liderazgo, dijo Trump

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, habla antes de que el presidente Donald Trump, en primer plano, firme una proclamación sobre la industria pesquera, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 11 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, habla antes de que el presidente Donald Trump, en primer plano, firme una proclamación sobre la industria pesquera, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 11 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump anunció el viernes que un ataque “cinético, rápido y letal” de Estados Unidos provocó la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, a quien calificó como “el tristemente célebre líder” de la pandilla Tren de Aragua.

Washington cataloga al Tren de Aragua como una organización terrorista. Guerrero Flores fue acusado en un tribunal federal de Nueva York de asociación delictuosa para cometer crimen organizado y otros delitos, incluido brindar apoyo a terroristas, en crímenes que se extendieron más de una década, anunciaron las autoridades en diciembre.

El fiscal federal Jay Clayton dijo en ese momento que el grupo es responsable de incontables actos de violencia, extorsión y tráfico de drogas en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Trump nominó a Clayton el jueves para ser director de inteligencia nacional.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó en la red social X que el ataque ocurrió hace unos días en un complejo del Tren de Aragua en Venezuela.

El Departamento de Estado estadounidense había ofrecido recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto de Guerrero Flores.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump escribió: “Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento, en cualquier lugar, y los enviaremos a las profundidades del infierno, a donde pertenecen”. En su publicación, el mandatario se refirió a Guerrero Flores por su alias: “Niño Guerrero”.

La publicación también incluyó un video no secreto, grabado desde el aire, de un pequeño edificio con un techo verde que explota.

“La operación subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de combatir a los narcoterroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio”, expresó Hegseth.

El gobierno de Venezuela difundió un comunicado en el que confirmó su participación en la operación y reveló que tuvo lugar en el sureste del estado Bolívar.

“Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla de una organización criminal”, según el comunicado.

El estado, rico en minerales y limítrofe con Brasil y Guyana, alberga grandes operaciones de minería ilegal controladas desde hace tiempo por pandillas y otros actores, los cuales extraen con el consentimiento —y en beneficio— de funcionarios y de las fuerzas armadas.

Trump ha tomado una serie de medidas extraordinarias contra el grupo, incluidos varios ataques contra pequeñas embarcaciones que su gobierno ha acusado de traficar drogas hacia Estados Unidos. Al menos 207 personas han muerto en ataques contra embarcaciones por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, desde que el gobierno de Trump comenzó a atacar a los que llama “narcoterroristas” en septiembre de 2025.

El mandatario y funcionarios de su gobierno han culpado de manera constante al Tren de Aragua de estar en la raíz de la violencia y el tráfico ilícito de drogas que azotan a algunas ciudades estadounidenses. Trump pasó meses repitiendo la afirmación —contradicha por una evaluación de inteligencia estadounidense que dejó de ser secreta— de que la pandilla había operado bajo el control del presidente venezolano Nicolás Maduro. En enero, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y lo sacaron de Venezuela para que enfrentara cargos por drogas en Estados Unidos.

El Tren de Aragua se originó hace más de una década en una prisión tristemente célebre por su anarquía, con criminales curtidos, en el estado central venezolano de Aragua. La pandilla se ha expandido en los últimos años, luego de que millones de venezolanos emigraron a otros países de América Latina o a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

En 2013, Guerrero Flores regresó a la prisión en Aragua para cumplir sentencias por asesinato y otros delitos, en un momento en que la corrupción, la mala gestión y una caída en los precios del crudo destrozaron la economía venezolana, dependiente del petróleo. Guerrero Flores y algunos otros reclusos vieron una oportunidad rentable a medida que el gobierno descuidaba las prisiones.

Asumieron el control y la administración de la cárcel, estableciendo un sistema que controlaba a toda la población reclusa mediante la fuerza y la extorsión. Con el tiempo, transformaron la instalación en una especie de ciudad que incluía un zoológico, un campo de béisbol, un casino y restaurantes. Guerrero Flores tenía su propia suite lujosa.

Se desconoce cuál es el tamaño real de la pandilla. Países con grandes poblaciones de migrantes venezolanos, incluidos Perú y Colombia, han acusado al grupo de estar detrás de una ola de violencia en la región. Aun así, a diferencia de otras organizaciones criminales de Colombia, Centroamérica y Brasil, el Tren de Aragua no tiene una participación a gran escala en el contrabando de cocaína a través de fronteras internacionales, según InSight Crime, un centro de estudios que rastrea la delincuencia en toda Latinoamérica.

En Venezuela, desde hace tiempo se sabe que los líderes de pandillas participan en diversas actividades ilegales, incluida la minería de oro y el tráfico de drogas.

La minería legal de oro y otros minerales es un componente del plan gradual del gobierno de Trump para revitalizar el país, asolado por la crisis. En marzo, el secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum, declaró a la prensa durante una visita a Venezuela que el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez estaba ofreciendo garantías de seguridad a empresas mineras interesadas en invertir en el país sudamericano.

Trump hizo campaña para un segundo mandato prometiendo tomar medidas enérgicas contra la inmigración y el crimen. Si bien las encuestas muestran que su popularidad ha disminuido debido a su gestión de la economía, la inmigración sigue siendo el tema más fuerte del mandatario, según el Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.