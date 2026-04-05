Advierte Trump a Irán abrir estrecho de Ormuz y eleva tensión

Conflicto en Medio Oriente escala tras derribo de aeronaves y amenazas militares entre Estados Unidos e Irán

Un trabajador limpia un área del complejo Gran Hosseiniyeh, con la mezquita en el fondo que, según autoridades, fue alcanzada por ataques aéreos lanzados el martes por Estados Unidos e Israel, en Zanjan, Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Foto/Francisco Seco)

Un trabajador limpia un área del complejo Gran Hosseiniyeh, con la mezquita en el fondo que, según autoridades, fue alcanzada por ataques aéreos lanzados el martes por Estados Unidos e Israel, en Zanjan, Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Foto/Francisco Seco)

TEL AVIV, Israel.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que abra el crucial estrecho de Ormuz antes del lunes, el plazo establecido por el mandatario, mientras que Teherán calificó su amenaza de “desequilibrada y tonta”. La búsqueda de un piloto militar estadounidense desaparecido continuaba el sábado en una zona remota de la República Islámica.

Trump ha dicho que Teherán está “vencido y diezmado por completo” en la guerra, que ha entrado ya en su sexta semana, pero el derribo de dos aviones de guerra estadounidenses el viernes y el llamado de Irán a encontrar al “piloto enemigo” han vuelto a elevar la tensión.

“Las puertas del infierno se les abrirán” si se ataca la infraestructura de Irán, dijo la noche del sábado el general Ali Abdollahi Aliabadi, del mando militar conjunto del país, en respuesta a la renovada amenaza de Trump, según medios estatales. A su vez, el general amenazó toda la infraestructura utilizada por el ejército de Estados Unidos en la región.

La guerra comenzó con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y ha causado miles de muertos, sacudió las bolsas de todo el mundo, interrumpió rutas marítimas clave y disparó los precios del combustible. Ambas partes han amenazado y atacado objetivos civiles, lo que ha generado advertencias sobre posibles crímenes de guerra.

“Seguiremos aplastándolos”, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y confirmó que el ejército de Israel atacó un complejo petroquímico en Mahshahr que, según él, ayuda a financiar la guerra. Cinco personas murieron y 170 resultaron heridas, reportaron los medios estatales iraníes, citando a un funcionario de seguridad provincial.

También el sábado, la Organización de Energía Atómica de Irán señaló que un ataque aéreo alcanzó las inmediaciones de su instalación nuclear de Bushehr, mató a un guardia de seguridad y dañó un edificio de apoyo. El jefe de Rosatom, la corporación nuclear estatal rusa, dijo que 198 trabajadores estaban siendo evacuados. Es la cuarta vez que la instalación es atacada durante la guerra.

Esperanza de diálogo

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, dijo a la AP que los esfuerzos de su gobierno para negociar un alto el fuego están “en el camino correcto” después de que Islamabad dijera la semana pasada que pronto será sede de conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que funcionarios iraníes “nunca se han negado a ir a Islamabad”.

Mediadores de Pakistán, Turquía y Egipto trabajan para llevar a Estados Unidos e Irán a la mesa de negociaciones, según dos funcionarios regionales.

El acuerdo propuesto incluye un cese de hostilidades para permitir un convenio diplomático, según un funcionario regional involucrado en los esfuerzos y un diplomático del Golfo informado sobre el asunto. Ambos hablaron bajo condición de anonimato para tratar temas de diplomacia a puerta cerrada.

Trump recordó a Irán su plazo en una publicación en redes sociales: “Recuerden cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz. El tiempo se acaba: 48 horas antes que todo el infierno caiga sobre ellos”.

Irán busca a “piloto enemigo”

El avión de combate estadounidense, identificado por Irán como un F-15E Strike Eagle, fue una de las dos aeronaves atacadas el viernes. El mando militar conjunto de Irán afirmó el sábado que también impactó dos helicópteros Black Hawk de Estados Unidos, pero The Associated Press no pudo verificarlo de forma independiente.

La búsqueda del piloto estadounidense se centró en una región montañosa en la provincia suroccidental iraní de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad. El conductor de una televisora afiliada a la cadena estatal iraní instó a los residentes a entregar a la policía a cualquier “piloto enemigo”.

En un correo electrónico del Pentágono obtenido por The Associated Press, el ejército señaló que recibió la notificación de “un avión derribado” en Oriente Medio, sin aportar más detalles. Un miembro de la tripulación de esa aeronave fue rescatado. Pero el Pentágono notificó al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que se desconocía el estado de un segundo militar.

En una entrevista telefónica con NBC News, Trump dijo que lo ocurrido no afectará las negociaciones con Irán.

La prensa estatal iraní reportó que ataques aéreos en el suroeste del país mataron el sábado a por lo menos tres personas e hirieron a otras. Se trata de la misma zona en donde se cree que se encuentra el miembro desaparecido de la tripulación estadounidense.

Un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cayó en Oriente Medio el viernes, según un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para tratar una situación militar delicada. No se sabe si el aparato se estrelló o fue derribado, o si Irán estuvo involucrado.

La prensa estatal iraní reportó que una aeronave de ataque A-10 de Estados Unidos se estrelló en el golfo Pérsico tras ser alcanzada por fuerzas de defensa iraníes.

Atacan oficinas de Oracle en Dubái

La sede en Dubái de la empresa tecnológica Oracle fue impactada luego que el grupo paramilitar Guardia Revolucionaria iraní amenazara a la empresa. Imágenes verificadas por la AP fuera de Emiratos mostraron un gran agujero en la esquina suroeste del edificio.

La oficina de prensa de Dubái, que habla en nombre del gobierno del emirato, señaló un “incidente menor causado por escombros de una interceptación aérea que cayeron sobre la fachada”, y agregó que no hubo heridos. Hasta el momento, Oracle Corp., con sede en Texas, no ha respondido a una solicitud de comentarios.

La Guardia Revolucionaria ha acusado a algunas de las principales compañías tecnológicas estadounidenses de participar en operaciones de “espionaje terrorista” contra la República Islámica y afirmó que eran objetivos legítimos. Antes, ataques con drones habían alcanzado instalaciones de Amazon Web Services en Emiratos Árabes Unidos y en Bahrein.

El estrecho de Bab el-Mandeb

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, lanzó el viernes por la noche una amenaza velada de interrumpir el tráfico a través de una segunda vía marítima estratégica en la región, el estrecho de Bab el-Mandeb.

El estrecho, de 32 kilómetros (20 millas) de ancho, conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. Por él pasa más de una 10ma parte del petróleo mundial transportado por mar y una cuarta parte de los buques portacontenedores.

“¿Qué países y empresas representan los mayores volúmenes de tránsito por el estrecho?”, escribió Qalibaf.

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde el inicio del conflicto.

Más de dos docenas de personas han muerto en Estados árabes del Golfo y en la Cisjordania ocupada. Israel ha reportado 19 decesos y 13 militares estadounidenses han fallecido. En Líbano, más de 1.400 personas han muerto y más de un millón han sido desplazados. Allí también han muerto 10 soldados israelíes.