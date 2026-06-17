Ataca ejército de EU embarcación en Pacífico y deja un muerto

La operación forma parte de la ofensiva contra presuntos narcotraficantes y reaviva cuestionamientos sobre su legalidad

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Comando Sur de Estados Unidos, muestra una embarcación que supuestamente traslada drogas en el océano Pacífico oriental poco antes de ser destruida por el ejército estadounidense, en un ataque mató a dos muertos, el 23 de enero de 2026. (Comando Sur de Estados Unidos vía AP)

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Comando Sur de Estados Unidos, muestra una embarcación que supuestamente traslada drogas en el océano Pacífico oriental poco antes de ser destruida por el ejército estadounidense, en un ataque mató a dos muertos, el 23 de enero de 2026. (Comando Sur de Estados Unidos vía AP)

PACÍFICO.- El ejército estadounidense atacó el martes una embarcación en el océano Pacífico que según dijo era usada para el contrabando de drogas, con lo que mató a un hombre y dejó dos sobrevivientes, como parte de la campaña de Estados Unidos contra presuntos narcotraficantes en América Latina.

El ataque del martes eleva a por lo menos 208 el número de personas que han fallecido por los ataques del ejército estadounidense contra embarcaciones desde que el gobierno de Donald Trump lanzó en septiembre su campaña contra lo que alega son “narcoterroristas”.

Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur del ejército de Estados Unidos indicó que atacó a los presuntos traficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

Estados Unidos no aportó pruebas de que la embarcación estuviera transportando drogas. Un video publicado en X mostraba una embarcación desplazándose sobre el agua antes de ser atacada y estallar en llamas.

El Comando Sur señaló que “notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para los sobrevivientes”.

Trump alega que Estados Unidos está en “conflicto armado” con cárteles de América Latina y dice que los ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las muertes por sobredosis. Pero el gobierno estadounidense ha ofrecido pocas pruebas para sustentar sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.

Los críticos han puesto en duda la legalidad general de los ataques contra embarcaciones, así como su eficacia, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis mortales suele traficarse hacia Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con sustancias químicas importadas de China e India.

Los ataques han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y académicos del derecho militar. El primer ataque del ejército de Estados Unidos a principios de septiembre generó especial preocupación.

Dos hombres que iban en la embarcación sobrevivieron al primer ataque que mató a otros nueve, y se aferraban a los restos cuando la nave fue atacada de nuevo por el ejército estadounidense, lo que los mató. La Casa Blanca confirmó el remate e insistió en que se realizó “en defensa propia” para garantizar que la embarcación fuera destruida, alegando que respetaba las leyes del conflicto armado.

Pero algunos expertos en derecho señalaron que un segundo ataque que matara a sobrevivientes habría sido ilegal bajo cualquier circunstancia, hubiera conflicto armado o no.

El organismo de supervisión del Pentágono dijo en mayo que planea investigar si el ejército de Estados Unidos siguió un marco de selección de objetivos establecido al llevar a cabo los ataques.

Sin embargo, la evaluación se centra específicamente en lo que se conoce como el Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos de seis fases y no en la legalidad de los ataques, indicó la oficina del inspector general.