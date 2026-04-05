Debuta Inter Miami en su nuevo estadio con Messi y lleno total

Una bandera del Inter Miami ondea en su nuevo estadio Nu, antes del partido inaugural, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Una bandera del Inter Miami ondea en su nuevo estadio Nu, antes del partido inaugural, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell)

MIAMI.- Don Garber recuerda los primeros planes de David Beckham para llevar la MLS a Miami, una búsqueda que comenzó hace más de una docena de años.

Hubo vuelcos. Hubo cambios. Con el tiempo, también llegó Lionel Messi.

Pero en la ecuación nunca estuvo Miami — hasta ahora.

“Creíamos en Miami”, dijo Beckham . “ Y Miami creyó en nosotros”.

Inter Miami jugó por fin un partido en la ciudad que le da nombre la noche del sábado, al recibir a Austin FC después de más de seis años de tener a Fort Lauderdale como su casa. Garber — el comisionado de la MLS — estuvo allí para el corte de listón del Miami Freedom Park, un complejo cuya construcción siguen marcha y que necesitó aprobaciones temporales de funcionarios municipales sólo para que el partido del sábado pudiera disputarse.

Beckham eligió Miami como la ciudad para su club en 2013. La liga lo hizo oficial en 2014 cuando ejerció formalmente su opción para una franquicia de expansión.

Y ahora, hay una casa.

“Nos comprometimos con él a que tendría una opción sobre el equipo, y la ejerció en Miami”, dijo Garber. “Y fue un gran viaje. Y ese viaje, en muchos sentidos, no terminó cuando Leo Messi se unió al club. El viaje realmente llegó a su conclusión hoy con la apertura de este inmueble”.

El equipo ha informado que el estadio tiene capacidad para 26.700 personas. Un campo de golf público cerca del Aeropuerto Internacional de Miami fue arrasado a fin de hacer espacio para el estadio, y toneladas de equipo de construcción — desde grúas hasta cascos y todo lo demás — siguen esparcidas por todo el sitio.

Las deficiencias estéticas resultantes no impidieron que algunos aficionados gastaran más de 1.000 dólares en los mercados de reventa por los mejores asientos el sábado, en el primer partido “en casa” de Inter Miami desde que ganó el campeonato de la MLS la temporada pasada.

“Es un gran día para el club”, dijo el entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, en declaraciones a Apple TV antes del partido. “Es nuestro día soñado”.

Para cuando Messi salió al campo para el calentamiento, la mayoría de los asientos estaba ocupada. Beckham y el resto del grupo propietario del Inter Miami salieron a aplaudir a los aficionados momentos antes, incluso mezclándose con algunos en la sección de seguidores más fervientes detrás de uno de los arcos.

Fue un suceso, con barras luminosas color de rosa que se agitaban en las gradas y el ícono de la música Marc Anthony interpretando el himno nacional.

Que conste que Messi no anotó el primer gol en el estadio. Esa distinción fue para el defensor de Austin Guilherme Biro.

Eso sí, Messi consiguió el primer tanto de Inter Miami, un cabezazo cuatro minutos después del gol de Biro.