Trump ordenó publicar datos sobre ovnis, pero ¿qué pensarían los extraterrestres de nosotros?

Especialistas y reportes oficiales alimentan interés público sobre ovnis y posibles señales de inteligencia fuera de la Tierra

Una persona camina frente a una pintura en el Museo Internacional y Centro de Investigación Ovni, el 10 de junio de 1997, en Roswell, Nuevo México. (AP Foto/Eric Draper, Archivo)

Una persona camina frente a una pintura en el Museo Internacional y Centro de Investigación Ovni, el 10 de junio de 1997, en Roswell, Nuevo México. (AP Foto/Eric Draper, Archivo)

NUEVA YORK.- Durante generaciones, el ser humano se ha preguntado cómo sería la vida extraterrestre, pero rara vez nos preguntamos lo contrario: ¿Qué pensarían ellos de nosotros?

Es una pregunta que puede generar respuestas, digamos, incómodas si usted es un terrícola.

“Si yo estuviera observando la Tierra desde lejos, me sentiría bastante decepcionado”, dice el físico teórico Avi Loeb. “La mayoría de nuestras inversiones son para lidiar con conflictos, para evitar que otros nos maten o (para) que matemos a otros. Sólo hay que ver la guerra de Ucrania por un poco más de territorio. Esa no es una muestra de inteligencia”.

El debate sobre si hay hombrecitos verdes u ovnis entre nosotros se intensificó en febrero cuando el expresidente Barack Obama respondió a la pregunta de un presentador de podcast diciendo que los extraterrestres son “reales”, pero que “él no los ha visto” y que “no están encerrados en el Área 51”.

El presidente Donald Trump anunció posteriormente en redes sociales que había ordenado la publicación de archivos gubernamentales debido al “tremendo interés”.

La creciente atención en los ovnis también se puede ver ahora que Estados Unidos regresa a la Luna después de que la NASA lanzó el miércoles la misión Artemis II. Los cuatro astronautas a bordo sobrevolarán la Luna antes de regresar a la Tierra. En un mundo asolado por la guerra, el descontento social, el cambio climático y las divisiones, es fácil preguntarse qué pensarían los recién llegados al planeta sobre nosotros y nuestros problemas. Sea como fuere, la gran mayoría de los estadounidenses cree firmemente en el lema de la serie “The X-Files”: “La verdad está ahí fuera”. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center en 2021, aproximadamente dos terceras partes de los estadounidenses creen en la existencia de vida inteligente en otros planetas. Alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses afirmaron que los ovnis reportados por miembros de las fuerzas armadas “definitiva o probablemente” son evidencia de vida inteligente fuera de la Tierra. “No queremos pensar que este es el único lugar en este extraordinario e incomprensiblemente enorme universo en donde haya surgido vida, inteligencia e incluso la tecnología”, subrayó Bill Diamond, presidente y director general del Instituto SETI, en Mountain View, California.

“De alguna manera, esto dice que los seres humanos: ‘No queremos estar solos’”, añadió.

Hay algo en el cielo, pero, ¿qué?

Los estadounidenses han mantenido una fascinación con la idea de vida fuera de este planeta desde el hallazgo de restos metálicos cerca de Roswell, Nuevo México, en 1947. El ejército informó en un principio que el material provenía de un disco volador, para luego rectificar y reportar al público que eran restos de un globo meteorológico.

Hollywood se aprovechó de la idea. Platillos voladores, hombrecitos verdes y, finalmente, humanoides grises, se convirtieron en parte de la cultura popular. Es más, dentro de la icónica franquicia de “Star Trek”, el 5 de abril se conmemora todos los años como el “Día del Primer Contacto”, para recordar la fecha de 2063 en que la humanidad establece contacto por primera vez con los vulcanos, según el canon de “Star Trek”.

Gran parte de la cultura popular insinúa que cualquier especie extraterrestre podría ser agresiva. Priscilla Wald, profesora de ciencia ficción en la Universidad de Duke, tiene una teoría al respecto.

“Me parece que es un reflejo de quiénes somos, que proyectamos en los aliens la forma en que nos tratamos entre nosotros”, opina Wald. “Así que los extraterrestres vienen, quieren conquistarnos, son violentos. ¿A quiénes le recuerda eso? A nosotros”.

El Pentágono publicó en 2024 cientos de informes sobre fenómenos aéreos no identificados e inexplicables. No obstante, la revisión no dio indicios de que su origen fuera extraterrestre.

En dos ocasiones distintas, Debbie Dmytro vio objetos en el cielo sobre el sur del condado de Oakland, Michigan. El objeto verdoso que Dmytro dice que vio el 1 de marzo sobre Royal Oak, Michigan, no parecía ni un avión ni un helicóptero. Dmytro, una profesional de la salud de 56 años, reconoce que podría ser algún tipo de dron comercial o de reparto.

Lo que vio en 2023 en la misma zona al norte de Detroit no es tan fácil de explicar.

“Cuatro luces amarillas —luces doradas—, y todas volaban muy, muy bajo”, recuerda Dmytro. Agrega que las luces estaban a unos 30 metros (100 pies) de altura en su punto más cercano.

“Nunca en mi vida he visto nada tan bajo, sin emitir ruido alguno y volando de forma totalmente uniforme”, dice. “¿Es algo hecho por el hombre? ¿O es algo no hecho por el hombre? ¿Quién sabe?”.

Exacto. ¿Quién sabe?. El término “ovni” —originalmente las siglas de “objeto volador no identificado”— ha dado paso en los últimos años a “FANI” (fenómeno anómalo no identificado), que ahora incluye fenómenos en el aire y en el agua.

“Desde luego que existen esas cosas” como los FANI y los ovnis, asegura Diamond, cuyo proyecto SETI (Búsqueda de Vida Inteligente por sus iniciales en inglés) tiene como objetivo explorar, buscar y comprender la naturaleza de la vida y la inteligencia en el universo.

“La gente observa cosas en el cielo que no puede identificar o reconocer de inmediato como creaciones de ingeniería humana —como aviones, drones o helicópteros— o animales, ave, y por lo tanto no saben qué son”, agrega Diamond.

La hora de la verdad

Al igual que muchos otros, Dmytro quiere conocer qué sabe el gobierno. “Creo que hay más información ahí fuera. Estoy abierta a saber más”, dice. “Tengo una mente abierta. Siempre se trata de pruebas científicas”.

El contralmirante retirado Timothy Gallaudet asegura que la evidencia muestra claramente que hay fenómenos anómalos no identificados que surcan el espacio aéreo y los océanos.

“La inteligencia no humana que los opera o controla es absolutamente real”, añadió. “Hemos recuperado naves estrelladas. No sabemos si son de origen extraterrestre”.

Gallaudet trabajó como administrador interino de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). Participó en una audiencia del Congreso en 2024 sobre la divulgación de FANI, y afirma que la publicación de los expedientes gubernamentales que prometió Trump es de interés para la población. Sólo espera que el presidente cumpla su promesa.

Existen miles de millones de galaxias en el universo y cada una tiene miles de millones de estrellas, por lo que la probabilidad de que se haya desarrollado vida en otros lugares es bastante alta, según Edwin Bergin, profesor de astronomía de la Universidad de Michigan, quien imparte clases sobre la búsqueda de vida extraterrestre. Él cree que, si seres inteligentes viajaran grandes distancias para llegar a la Tierra, anunciarían su presencia —a pesar de la tendencia de la humanidad a crear caos.

“Yo pensaría que nos mirarían como si estuviéramos locos … pero se mostrarían”, dice. “Es decir, ¿para qué venir hasta acá si no es para sentarse a observar?”.

Loeb, director del Instituto de Teoría y Computación de la Universidad de Harvard y director del Proyecto Galileo para la Búsqueda Científica Sistemática de Evidencia de Artefactos Tecnológicos Extraterrestres de la universidad, cree en la probable existencia de aliens.

“Tal vez se estén riendo de nosotros”, señala. “Tal vez nos están observando … para asegurarse de que no nos convirtamos en depredadores, que no nos volvamos una amenaza para ellos”.

En aras de la seguridad nacional

Gran parte del secretismo del gobierno en torno a los ovnis y los FANI está vinculado a preocupaciones de seguridad nacional, según Diamond.

“Contamos con tecnologías bastante avanzadas, satelitales y terrestres, que se utilizan para diversos fines, principalmente seguridad y defensa nacional, y que apuntan al cielo o (son) cosas a bordo de aeronaves”, explica Diamond. “A veces detectan objetos. La tecnología que hay detrás es sensible y está protegida”.

Los datos gubernamentales, incluida una “gran cantidad” de videos de fenómenos anómalos no identificados en posesión de la Marina deberían compartirse con los científicos para su investigación y una mejor comprensión de las características de los objetos, afirma Gallaudet, quien sirvió 32 años en la Armada de Estados Unidos y vio videos clasificados de FANI.

“Cuando ves que estos objetos en nuestro espacio aéreo casi chocan con nuestras aeronaves, es una preocupación muy válida”, agregó. “Simplemente no estamos seguros de qué son ni qué pretenden con su interacción con la humanidad. Eso podría representar una amenaza para la seguridad nacional, o no”.

“¿Cuándo la ignorancia ha sido una buena estrategia nacional?”, pregunta Gallaudet. “Ya sea aterrador, dañino o no —o una combinación—, creo que buscar la verdad es lo más conveniente”.

Mientras tanto, Diamond no cree que ningún “ verdadero encuentro con extraterrestres pueda mantenerse en secreto”.

“Si alguna civilización ha dominado los viajes interestelares, (entonces) posee tecnología y capacidades que superan nuestra comprensión más descabellada”, dice. “Si quieren interactuar, lo harán; si no, no lo harán. Si quieren ser vistos, lo serán; y si no, ¡no lo serán!”.