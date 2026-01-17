Trump amenaza con aranceles a países europeos por oponerse al control de Groenlandia por EU

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump dijo el sábado que impondría un gravamen de importación del 10% a partir de febrero a las mercancías de ocho naciones europeas debido a su oposición al control estadounidense de Groenlandia, estableciendo una prueba que podría resultar peligrosa para las asociaciones estadounidenses en Europa.

Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Finlandia enfrentarían el gravamen, dijo Trump en una publicación en redes sociales hecha desde su club de golf en West Palm Beach, Florida. La tasa aumentaría al 25% el 1 de junio si no se llegaba a un acuerdo para la “compra completa y total de Groenlandia” por parte de Estados Unidos, afirmó.

El presidente republicano parecía indicar que utilizaba los aranceles como un elemento de presión para obligar a Dinamarca y otros países europeos a sostener conversaciones sobre el estatus de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, país aliado de la OTAN, al que considera crítico para la seguridad nacional Estados Unidos.

“Estados Unidos de América está abierto inmediatamente a negociar con Dinamarca y/o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos”, dijo Trump en Truth Social.

La amenaza de aranceles podría marcar una ruptura problemática entre Trump y los socios de la OTAN de Estados Unidos, tensando aún más una alianza que data de 1949 y que proporciona un grado colectivo de seguridad a Europa y América del Norte. Trump ha intentado repetidamente usar sanciones comerciales para plegar a su voluntad a aliados y rivales, generando compromisos de inversión de algunas naciones y resistencia de otras, notablemente China.

El mandatario republicano tiene programado viajar el martes al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde probablemente se encontrará con los líderes europeos a los que acaba de amenazar con aranceles que comenzarían en poco más de dos semanas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, dijo que las amenazas de aranceles fueron una “sorpresa” dado el “encuentro constructivo” con altos funcionarios estadounidenses esta semana en Washington.

Para el primer ministro británico Keir Starmer, el anuncio de Trump fue “completamente incorrecto” y afirmó que la posición de su país es que Groenlandia es parte de Dinamarca.

El presidente francés Emmanuel Macron respondió a Trump en una publicación en redes sociales que parecía equiparar la amenaza con la guerra del líder ruso Vladimir Putin en Ucrania.

“Ninguna intimidación o amenaza nos influenciará, ni en Ucrania, ni en Groenlandia ni en cualquier otro lugar del mundo cuando nos enfrentamos a tales situaciones”, dijo Macron en una publicación traducida en X. “Las amenazas de aranceles son inaceptables y no tienen lugar en este contexto”.

Hay preguntas inmediatas sobre la manera en que la Casa Blanca podría intentar implementar los aranceles debido a que la UE es una zona económica única en términos de comercio, según un diplomático europeo que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. Tampoco se sabe cómo Trump podría actuar según la ley estadounidense, aunque podría citar poderes económicos de emergencia que actualmente están sujetos a impugnación en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Trump ha dicho durante mucho tiempo que cree que Estados Unidos debería poseer la isla, estratégicamente ubicada y rica en minerales, que tiene una población de aproximadamente 57.000 personas y cuya defensa es proporcionada por Dinamarca. El mandatario intensificó sus llamados un día después de la operación militar para derrocar al expresidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes.

El mandatario estadounidense indicó que los aranceles eran una represalia por lo que parecía ser el despliegue de niveles simbólicos de tropas de los países europeos en Groenlandia, que el mandatario considera esencial para el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” para Estados Unidos. También ha argumentado que Rusia y China podrían intentar apoderarse de la isla.

Estados Unidos ya tiene acceso a Groenlandia en virtud de un acuerdo de defensa de 1951. Desde 1945, la presencia militar estadounidense en la isla ha disminuido de miles de soldados en más de 17 bases e instalaciones a 200 en la remota Base Espacial Pituffik, en el noroeste de la isla, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca. Esa base apoya operaciones de advertencia de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial para Estados Unidos y la OTAN.

La resistencia ha ido creciendo en Europa a las ambiciones de Trump, aun cuando varios países del continente aceptaron sus aranceles del 15% el año pasado para preservar una relación económica y de seguridad con Washington.

“Importante para todo el mundo”

La mañana del sábado, cientos de personas desafiaron temperaturas cercanas a la congelación, lluvia y calles heladas para manifestarse en Nuuk, la capital de Groenlandia, en apoyo de su propio autogobierno.

Miles de personas también marcharon en Copenhague, muchas de ellas portando la bandera de Groenlandia. Algunas llevaban carteles con lemas como “Hagamos que Estados Unidos sea inteligente de nuevo” y “Manos fuera”.

“Esto es importante para todo el mundo”, dijo la manifestante danesa Elise Riechie a The Associated Press mientras sostenía las banderas danesa y groenlandesa. “Hay muchos países pequeños. Ninguno de ellos está en venta”.

Las manifestaciones ocurrieron horas después de que una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses, en una visita a Copenhague, buscara tranquilizar a Dinamarca y Groenlandia sobre su apoyo.

Ejercicios de entrenamiento de la OTAN

El general de división danés Søren Andersen, líder del Comando Ártico Conjunto, dijo a la AP que Dinamarca no espera que el ejército estadounidense ataque Groenlandia, o cualquier otro aliado de la OTAN, y que recientemente se desplegaron tropas europeas en Nuuk para entrenamiento de defensa ártica.

Dijo que el objetivo no es enviar un mensaje al gobierno de Trump, aunque la Casa Blanca no ha descartado tomar el territorio por la fuerza.

“No entraré en la parte política, pero diré que nunca esperaría que un país de la OTAN ataque a otro país de la OTAN”, declaró a bordo de un buque militar danés atracado en Nuuk. “Para nosotros, para mí, no se trata de enviar señales. En realidad, se trata de entrenar unidades militares, trabajando junto con aliados”.

El ejército danés organizó una reunión de planificación el viernes en Groenlandia con aliados de la OTAN, entre los que estaba Estados Unidos, para analizar la seguridad ártica en el flanco norte de la alianza ante una posible amenaza rusa. Los estadounidenses también fueron invitados a participar en la Operación Resistencia Ártica en Groenlandia en los próximos días, dijo Andersen.

En sus dos años y medio como comandante en Groenlandia, Andersen dijo que no ha visto ningún buque de combate chino o ruso, a pesar de que Trump afirmó que estaban frente a la costa de la isla.

Pero en el improbable caso de que las tropas estadounidenses usen la fuerza en suelo danés, Andersen confirmó que los soldados daneses tienen la obligación de contraatacar.

“Casi ningún aliado mejor” para Estados Unidos que Dinamarca

Trump ha sostenido que China y Rusia tienen sus propios diseños sobre Groenlandia y sus vastas reservas inexploradas de minerales críticos. Afirmó recientemente que cualquier cosa que no sea la isla ártica en manos de Estados Unidos sería “inaceptable”.

El presidente ha usado los aranceles como una herramienta para obtener lo que quiere sin tener que recurrir a acciones militares. El viernes, en la Casa Blanca, relató cómo había amenazado a los aliados europeos con aranceles a productos farmacéuticos e insinuó la posibilidad de hacerlo nuevamente.

“Puede que haga lo mismo con Groenlandia”, dijo Trump.

Después de que Trump siguiera adelante, el representante republicano de Nebraska, Don Bacon, dijo que “el Congreso debe recuperar las autoridades arancelarias” para que no se utilicen únicamente a discreción de un presidente.

Dinamarca dijo esta semana que aumentaría su presencia militar en Groenlandia en cooperación con aliados.

“No hay casi ningún aliado mejor para Estados Unidos que Dinamarca”, afirmó el senador demócrata de Delaware Chris Coons mientras visitaba Copenhague con otros miembros del Congreso. “Si hacemos cosas que hagan que los daneses cuestionen si podemos ser considerados un aliado de la OTAN, ¿por qué otro país querría ser nuestro aliado o creería en nuestras declaraciones?”