Coparmex Nuevo Laredo renueva liderazgo

Nuevo Laredo, Tam.- En una ceremonia de alto perfil que reunió a los principales liderazgos empresariales de la región, el día de ayer, viernes 16 de enero, se llevó a cabo la Toma de Compromiso del Consejo Directivo 2026–2027 de Coparmex Nuevo Laredo.

​El evento, celebrado en la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, marcó un momento histórico para el organismo con la transición de liderazgo entre dos mujeres destacadas: la Dra. Mónica Lamar González García, quien asumió la presidencia para el periodo 2026–2027, y la Lic. Erika E. Talamás Montemayor, presidenta saliente (2023–2025).

​Respaldo Nacional y Local

​La relevancia del acto fue subrayada por la distinguida presencia del C.P. Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de COPARMEX, quien avaló el compromiso de la delegación local con la visión de desarrollo económico y social del país.

​Asimismo, la comunidad jurídica estuvo dignamente representada por el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, cuya asistencia resalta la importancia de la colaboración entre las instituciones profesionales y el sector empresarial para mantener un marco de certidumbre legal en la ciudad.

​Alianzas que Fortalecen la Región

​El éxito de esta gala institucional fue posible gracias al valioso patrocinio de STI Super Transporte Internacional. Su apoyo reafirma el compromiso de la industria logística y del transporte con el fortalecimiento de la comunidad empresarial de Nuevo Laredo, motor fundamental del comercio internacional.

​Continuidad y Visión

​Bajo la nueva dirección de la Dra. Mónica Lamar González García, Coparmex Nuevo Laredo se encamina a un bienio de retos y oportunidades, manteniendo siempre la puerta abierta para que más empresarios se afilien y participen en la construcción de un mejor entorno de negocios.

​Para mayores informes sobre afiliaciones y próximos eventos:

​Teléfonos: 867 712 4620 | 867 735 2825

​Correo: coparmexlaredo@gmail.com

​Ubicación: César López de Lara 3603, Col. Jardín.