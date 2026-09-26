Xi concluye visita a Washington con vistazo a Constitución

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping, caminan por la Casa Blanca durante una cena de Estado, el 24 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping, caminan por la Casa Blanca durante una cena de Estado, el 24 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

WASHINGTON (AP) — El presidente de China, Xi Jinping, concluyó su visita de Estado a Washington el viernes al anunciar que se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump dos veces más antes de que termine el año, duplicando el número de conversaciones cara a cara entre los mandatarios de las dos mayores economías del mundo en 2026.

La promesa de más reuniones por venir puso el broche final a una visita de Estado de tres días que ha sido criticada por algunos en Estados Unidos por su exceso de pompa y su escaso contenido, aunque Trump dijo que hablaron sobre la guerra en Irán. Ambos mandatarios han hecho alarde de su esfuerzo por preservar la armonía, pero no ha habido avances importantes esta semana en asuntos como el comercio o la seguridad de la inteligencia artificial.

Algunos analistas comerciales se mostraron sorprendidos por lo pocos logros tangibles que parecían surgir de la reunión. Se anunció poco fuera de la promesa de más reuniones y de que Washington y Beijing acordaran, cuando Xi aterrizó en Estados Unidos, extender su tregua comercial sólo unos meses más, hasta enero.

“Mucha pompa y circunstancia o ruido y furia, pero sin significar nada. Simplemente no hay mucho ahí”, dijo Scott Lincicome, vicepresidente de economía general en el Instituto Cato.

“Otra cumbre sin resultados tangibles simplemente permite a China agotar el reloj del segundo mandato de Trump sin concesiones significativas”, señaló Jeff Moon, un exfuncionario comercial y diplomático de Estados Unidos en el gobierno del presidente Barack Obama que dirige la consultora China Moon Strategies.

Los presidentes abordaron la guerra en Irán a puerta cerrada

Los dos mandatarios se reunieron también a puerta cerrada durante 90 minutos el jueves, durante los cuales abordaron asuntos como la situación en Oriente Medio, Ucrania y la península de Corea, según el comunicado oficial del gobierno chino sobre el encuentro. Trump dijo a los reporteros el viernes que él y Xi hablaron sobre la guerra en Irán, pero no ofreció detalles adicionales.

“Tuvimos una gran reunión. Tuvimos una reunión realmente grandiosa. Genial para los agricultores. Genial para todos”, aseveró.

Aunque funcionarios del gobierno de Trump han restado importancia al impacto de cualquier ayuda que China pueda estar proporcionando a Irán a medida que la guerra se acerca a los siete meses, el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, dijo el viernes que Trump le pidió a Xi que evitara brindar ayuda a Teherán.

“Les dejamos muy claro hace semanas que, ya sabe, cualquier ayuda que le dieran a Irán — ya fuera directa o indirecta, ya fuera inteligencia o piezas o equipo militar — era totalmente inaceptable ”, dijo Perdue a CNBC en una entrevista el viernes . “El presidente Trump lo dejó muy claro de nuevo ayer”.

Xi será anfitrión de la cumbre de APEC en China en noviembre

Xi extendió una invitación para que Trump y la primera dama, Melania Trump, vayan a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen, China, en noviembre y señaló que podrían reunirse de nuevo un mes después en la cumbre del G20 en el club de golf Trump National Doral Miami en Florida.

“Sí damos la bienvenida al señor presidente y a la primera dama a visitar China”, declaró Xi.

Trump respondió: “Lo haremos, y hablaremos mucho”. Más tarde confirmó las dos reuniones en una publicación en redes sociales.

Trump lleva a Xi a visitar los Archivos Nacionales

Trump, llevó a Xi a visitar los Archivos Nacionales, para exhibir ante el mandatario del país comunista más poderoso del mundo los textos sagrados de la democracia estadounidense.

Trump, un republicano, ha buscado satanizar a los demócratas como comunistas durante la antesala de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, un mensaje que se ha visto enturbiado por el trato de alfombra roja que le ha dado a Xi esta semana.

Dentro de la bóveda de registros de la nación, donde se guardan la Declaración de Independencia, la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos, Xi observó los documentos detrás de un vidrio protector mientras un guía hablaba sobre ellos.

Tras ver la Constitución, Trump dijo a los reporteros que esperaban cerca que los dos presidentes hablaron sobre cuán antiguas son sus naciones.

“Sólo estamos comparando”, dijo Trump. “La nuestra tiene 250 años, lo cual es genial, y estamos orgullosos de ello. Pero la de ellos tiene 6.000 años”.

Añadió: “Hay una pequeña diferencia entre 6.000 y 250, pero estamos muy orgullosos de nuestros 250”.

Los presidentes y sus esposas tomaron el té en el Salón Rojo

El jueves por la noche, los Trump agasajaron a sus invitados con una cena de Estado de etiqueta a la que asistieron los magnates de la industria tecnológica. Antes, Trump le hizo un tour personal a Xi por sus obras en la Casa Blanca, incluyendo una galería con retratos de presidentes y una nueva plataforma de aterrizaje para helicópteros de granito de 30 metros (100 pies) de largo, y le mostró su salón de baile, aún en construcción. Melania Trump y Peng Liyuan recorrieron el Museo Nacional de Arte Asiático del Smithsonian.

El viernes, el día de Xi comenzó en la Casa Blanca, donde Trump y la primera dama recibieron al presidente chino y a su esposa, Peng Liyuan, para tomar el té en el Salón Rojo de la Casa Blanca.

La visita coincidió con el Festival del Medio Otoño de China, una festividad nacional cuando las familias tradicionalmente se reúnen para celebrar el fin de la cosecha, compartiendo pasteles de luna, pasteles redondos rellenos de una pasta dulce, con té.

Xi agradeció a los Trump por la visita.

“Las más altas cortesías, los arreglos más meticulosos”, dijo Xi en chino. “Esta visita es muy exitosa, y también nos sentimos muy satisfechos”.

Trump sonrió cuando un intérprete transmitió lo que Xi había dicho.

“Hemos tenido una visita tremenda de dos personas espectaculares, y realmente la disfrutamos, y creo que hemos logrado avances tremendos”, afirmó Trump.