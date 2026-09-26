Zelenskyy dice que instó a Trump a pedir ayuda a China

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, interviene en la 81ra sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Seth Wenig)

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, interviene en la 81ra sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Seth Wenig)

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reveló el viernes que le pidió a su homólogo estadounidense Donald Trump que presione al mandatario chino Xi Jinping para que use su influencia sobre Moscú, en un esfuerzo diplomático para lograr que Rusia ponga fin a la invasión de su vecino, que dura ya cuatro años y medio.

Zelenskyy dijo a reporteros que aún no ha recibido respuesta de la Casa Blanca sobre las conversaciones entre Trump y Xi, pero espera conocer el resultado.

El presidente ucraniano, que intenta recabar más apoyo internacional para la defensa de Kiev, viajó a Estados Unidos esta semana con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Se reunió con Trump el martes.

Los países de la OTAN han calificado a China como un “facilitador decisivo” de la invasión lanzada por el presidente ruso Vladímir Putin.

Zelenskyy compartió más detalles de su viaje a Estados Unidos en mensajes de voz enviados a un grupo de periodistas.

A continuación, otros de los asuntos que figuraban en su agenda:

EEUU quiere conversaciones técnicas iniciales, según Zelenskyy

Washington está impulsando una reunión a tres bandas con delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, en la que los funcionarios puedan abordar cuestiones técnicas en ese formato, sin la presencia de los mandatarios del país, señaló Zelenskyy.

Ucrania está a la espera de que la Casa Blanca proponga una fecha, indicó, agregando que funcionarios estadounidenses sugirieron Emiratos Árabes Unidos como sede de esas reuniones.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el viernes que, en su conversación telefónica a principios de mes, Putin y Trump hablaron sobre celebrar un encuentro de ese tipo en un futuro cercano.

“Por ahora, no puedo darles ningún detalle”, manifestó.

Representantes de los tres países mantuvieron tres rondas de negociaciones trilaterales a principios de año —dos en Abu Dabi, la capital de Emiratos, y otra en Ginebra—, pero no lograron avances significativos.

En declaraciones a reporteros en San Petersburgo el viernes por la noche, Putin deploró los recientes ataques ucranianos en el interior de Rusia y en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia y dijo que, aunque “las propuestas para reanudar las conversaciones están todas sobre la mesa”, Moscú “pensará cuidadosamente sobre lo que necesitamos hacer en respuesta”.

El Kremlin tomará sus decisiones, “incluida la posible reanudación del proceso de negociación, basándose en los intereses de la Federación Rusa”, subrayó Putin.

Fuertes sanciones de EEUU a Rusia están en pausa

Zelenskyy se reunió con senadores y congresistas estadounidenses durante su visita al país y dijo que les agradeció el apoyo bipartidista que permitió aprobar el mes pasado un contundente proyecto de ley de sanciones contra Moscú. Trump promulgó la ley la semana pasada, pero aún no se han aplicado las medidas.

Las sanciones son clave para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones, afirmó el presidente ucraniano, que espera que Trump implemente las medidas.

“Las sanciones son realmente potentes… todo esto está ahora en manos del presidente de Estados Unidos. Puede usar esta herramienta para presionar a la Federación Rusa”, subrayó.

Zelenskyy afirma que obtuvo visto bueno de Trump para licencias de Patriot

El presidente ucraniano afirmó que Trump le confirmó que había tomado la decisión definitiva de que Kiev obtendrá licencias para producir sistemas de defensa antiaérea Patriot.

Ucrania necesita desesperadamente más de estos sistemas de defensa aérea de fabricación estadounidense para detener los misiles balísticos de Rusia, pero desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero han escaseado.

Trump había dicho en julio que permitirá que Ucrania fabrique sus propios Patriot, pero después pareció estar reconsiderando la idea.

Piden libre circulación de alimentos por el mar Negro

Ucrania y Rusia son grandes proveedores mundiales de trigo, cebada, aceite de girasol y otros alimentos de los que dependen las naciones en desarrollo. Pero los ataques contra mercantes en el mar Negro han bloqueado esa ruta de suministro, avivando los temores de escasez.

Zelenskyy dijo que mantuvo conversaciones por separado en Estados Unidos con dignatarios de India, Turquía, Egipto y otros países de Oriente Medio, que quieren rutas de navegación sin obstáculos en el mar Negro. Esos gobernantes también tenían previsto hablar con funcionarios rusos, agregó.

Kiev quiere que Moscú acepte un alto el fuego en el mar Negro que permita reanudar los envíos por completo, afirmó Zelenskyy.

Ucrania necesita más dinero

Zelenskyy indicó que, durante su estancia en Estados Unidos, se entrevistó también con los jefes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comisión Europea para abordar las formas de cubrir el déficit presupuestario de Ucrania, ya que sus finanzas se ven afectadas por los gastos de guerra y las caídas en la producción. La economía de Rusia también pasa apuros.

La Unión Europea ampliará su ayuda financiera a Ucrania, y el FMI continuará sus programas de apoyo, destacó.

La mayor parte del déficit está directamente relacionado con la compra de armas, señaló, y el financiamiento futuro podría llegar en forma de acuerdos para compartir tecnología y para la producción conjunta de drones. Ucrania es líder mundial en drones militares.

Muere adolescente en ataque en Kiev; Rusia reporta víctimas civiles

Los ataques aéreos nocturnos rusos sobre Ucrania dejaron cinco fallecidos y 11 heridos, reportaron las autoridades. Rusia, por su parte, reportó que una persona murió y 21 sufrieron lesiones en ataques ucranianos de largo alcance.

Zelenskyy apuntó que ocho regiones del país sufrieron ataques. El Kremlin mantuvo sus implacables ataques ininterrumpidos contra la capital ucraniana, impactando un edificio de oficinas donde cuatro personas murieron, dijo Zelenskyy. Un adolescente de 14 años también murió en un ataque contra un edificio de apartamentos en Kiev y al menos siete residentes resultaron heridos, señalaron las autoridades.

El Ministerio de Defensa de Rusia apuntó que sus fuerzas alcanzaron un depósito de motores de misiles cerca de Kiev, entre otros objetivos.

Ucrania golpeó dos refinerías como parte de su campaña sostenida para causar daños a la economía rusa, afirmó Zelenskyy.

Reportes no confirmados de medios rusos señalaron que drones ucranianos también atacaron una planta rusa de electrónica militar y un productor de caucho sintético.