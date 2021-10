Triunfa filme ‘Ya No Estoy Aquí’ en Premios Imagen 2021

CIUDAD DE MÉXICO .-La reconocida película Ya No Estoy Aquí, de Netflix; Love, Victor, de Hulu, y Pose, de FX, estuvieron entre los principales ganadores de los Premios Imagen (Imagen Awards) de este año que reconocen a talentos latinos en la industria del entretenimiento en Hollywood que trabajan delante y detrás de las cámaras.

Presentados por Aida Rodríguez, Chuey Martínez, Isabella Gómez y Karrie Martin Lachney, los Premios Imagen 2021 se anunciaron la noche de este domingo durante una ceremonia transmitida en vivo.

Los ganadores de los 36 premios anuales fueron determinados por un panel independiente de ejecutivos de la industria del entretenimiento y líderes de la comunidad latina.

El tema de los Premios Imagen de este año fue «Una Celebración de Nuestra Comunidad: Diversa, Talentosa y Unida». Cada año, los premios reconocen una variedad de talentos latinos al honrar y celebrar actuaciones innovadoras, narraciones y programas diversos y poderosos.

LISTA DE GANADORES 2021

CINE

Mejor Película

«Ya No Estoy Aquí»

Mejor Director

Fernando Frías De La Parra, por «Ya No Estoy Aquí»

Mejor Actor

Demián Bichir, por «Land»

Mejor Actriz

Aubrey Plaza, por «Black Bear»

TELEVISION

Mejor Programa Primetime Drama

«Pose»

Mejor Programa Primetime Comedia

«Love, Victor»

Mejor Programa Primetime Especial o Película

«One Day at a Time – Animated Special»

Mejor Director

Tanya Saracho, por «Vida»

Mejor Actor Drama

JD Pardo, por «Mayans M.C.»

Mejor Actriz Drama

Mj Rodriguez, por «Pose

Mejor Actor Comedia

Michael Cimino, «Love, Victor»

Mejor Actriz Comedia

Barbie Ferreira, por «Unpregnant»

Mejor Actor de Reparto Drama

Colman Domingo, por «Euphoria Special: Part 1 Rue: ‘Trouble Don’t Last Always'»

Mejor Actriz de Reparto Drama

Morena Baccarin, por «The Twilight Zone»

Mejor Actor de Reparto Comedia

Harvey Guillén, por «What We Do In The Shadows»

Mejor Actriz de Reparto Comedia

Diana Maria Riva, por «Dead to Me»

Mejor Supervisión Musical para Cine o Televisión

Joe Rodríguez & Javier Nuño, por «Ya No Estoy Aquí»

Mejor Documental (Empate)

«Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado» y «POV: The Infiltrators»

