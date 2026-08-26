Muere a los 80 años Tim Curry

ARCHIVO - Tim Curry asiste al homenaje del Museo de la Imagen en Movimiento para Alec Baldwin en Nueva York, el 28 de febrero de 2011. (Foto AP/Peter Kramer, archivo)

ARCHIVO - Tim Curry asiste al homenaje del Museo de la Imagen en Movimiento para Alec Baldwin en Nueva York, el 28 de febrero de 2011. (Foto AP/Peter Kramer, archivo)

Tim Curry, un actor de carácter que creó una galería de villanos deliciosos y muy chiflados para el teatro y la pantalla, entre ellos el Dr. Frank-N-Furter en “The Rocky Horror Picture Show” (“El show de terror de Rocky”) y el conserje engreído de “Home Alone 2: Lost in New York” (“Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”), ha muerto. Tenía 80 años.

Curry, quien sufrió un derrame cerebral en 2012 que lo dejó en silla de ruedas, murió el miércoles en su casa de Los Ángeles, según su mánager de muchos años y amiga, Marcia Hurwitz. No se informó la causa.

Conocido por su humor mordaz, un rostro maleable como plastilina y su don para las voces, Curry obtuvo tres nominaciones al Tony, por “Spamalot”, “My Favorite Year” y “Amadeus”, y una nominación al Emmy en 1994.

“Me gusta interpretar los rincones más curiosos de la mente humana y del comportamiento humano, en parte porque son un poco más interesantes”, dijo Curry a The Associated Press en 1993.

Irrumpió en la escena como el transilvano Frank-N-Furter en el musical rock de ciencia ficción y travestismo “The Rocky Horror Picture Show”, que se estrenó en 1973 en el Royal Court Theatre de Londres. Lo llevó a Broadway y luego protagonizó la película de culto de 1975 junto a Barry Bostwick, Meat Loaf y Susan Sarandon.

El espectáculo se adelantó a su tiempo en cuanto a su representación de personajes LGBTQ+ y ha entrado en el léxico de la cultura pop por sus muchas escenas icónicas y memorables, incluida la canción “The Time Warp”, que ha sido versionada por montones de artistas, y la frase, citada con frecuencia: “¡Dammit, Janet!” (¡Diablos, Janet!). El espectáculo fue repuesto dos veces en Broadway, la más reciente en 2026 con Luke Evans en el papel de Frank-N-Furter.

El transilvano Frank-N-Furter

El Frank-N-Furter de Curry tenía un acento británico refinado, pero casi no fue así. Contó que probó acentos alemán y estadounidense, pero cambió de rumbo después de escuchar a una mujer británica en un autobús hablando con su amiga.

“Conocí a una mujer en un autobús que dijo: ‘¿Tienes una casa en la ciudad o una casa en el campo?’ y pensé: ‘¡Esa es la voz!’”, dijo Curry a LA Magazine en 2015.

Durante muchos años después del estreno de la película, el actor nacido en Reino Unido se negó a hablar de ella. No participó en actividades de promoción del filme, que se transformó en un evento interactivo en funciones de medianoche. Pero más tarde volvió a tomarle cariño al proyecto y lo asumió en actos públicos. Cuando LA Magazine le preguntó cómo veía “Rocky Horror”, respondió: “Con una especie de tolerancia divertida. No es ni una bendición ni una maldición. Tuve suerte de conseguirlo”.

La carrera de Curry en Broadway incluyó protagonizar “Travesties”, de Tom Stoppard, en 1975-76; interpretar a Mozart frente al Antonio Salieri de Ian McKellen en “Amadeus”, de Peter Shaffer; y al rey Arturo en la producción de 2005 de “Spamalot”. The New York Times dijo que su “firme Arturo, de voz engolada, lleva una sonrisa tan inflexible como una armadura”.

Entre sus créditos en pantalla figuran el papel del monstruo que mata niños en la versión en miniserie de 1990 de la novela de terror de Stephen King “It” (“Eso”), y el doblez del cardenal Richelieu en “The Three Musketeers” (“Los Tres Mosqueteros”) de 1993, con Kiefer Sutherland, Charlie Sheen y Chris O’Donnell.

En sus memorias de 2025, “Vagabond”, Curry advirtió a los lectores que, aunque había retazos de su naturaleza en sus personajes, él no era ninguno de ellos. “Las distinciones entre quién soy realmente y quién he fingido ser como actor han resultado ser una fuente de gran decepción para algunos públicos. No me ha causado mucha angustia personal más allá de la necesidad periódica de disuadir a acosadores”, escribió.

Comienzos en Inglaterra

Nacido en Cheshire, Inglaterra, Curry era hijo de un capellán naval y de una secretaria escolar. Tenía 12 años cuando murió su padre y, tras esto, su madre se puso a trabajar. El joven Tim aprendió a prepararse su propio desayuno, lo que derivó en una pasión de por vida por la cocina, y afinó sus músculos del humor.

“Mi padre era un capellán metodista en la Marina, y nos mudábamos más o menos cada 18 meses. Así que tenía que dejar mi huella en escuelas nuevas y patios de recreo nuevos bastante rápido. Y el sentido del humor es la mejor manera de hacerlo. Siempre fui una especie de imitador, uno de esos niños horribles e incansables, supongo”, contó.

La actuación no se le ocurrió hasta mediados de la adolescencia, cuando asistió a una escuela para hijos de ministros metodistas.

“Tuve suerte de que fuera una escuela de tipo liberal; muchas en Inglaterra son bastante dickensianas. Había mucho teatro, y yo también cantaba; cantaba en la iglesia desde los 7 años. Tuve enormes oportunidades de expresarme de esa manera. La verdad es que me enganché”, dijo a AP.

Su formación continuó en 1965, cuando ingresó a la Universidad de Birmingham, que en ese momento era una de tres universidades inglesas con un departamento de arte dramático. “Tomé un curso académico, que en gran medida ignoré, me temo, y simplemente actuaba todo el tiempo”, comentó.

Luego se fue a Londres y, a fuerza de labia, consiguió su primer trabajo, “Hair”, en el West End. Curry pasó después al teatro más formalizado de la Royal Shakespeare Company y del Royal Court Theatre, donde fue reclutado para “The Rocky Horror Picture Show”.

Otros papeles de Curry

Luego, como el conserje engreído, intentó en vano impedir que el Kevin McCallister de Macaulay Culkin se aprovechara del lujoso Plaza Hotel de Nueva York en “Home Alone 2: Lost in New York” (“Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”). Curry también fue Wadsworth, el mayordomo desquiciado con un pasado secreto, en la también muy citada “Clue” (“El juego de la sospecha”). Además interpretó a un filántropo adinerado en “Congo” de 1995 y actuó junto a Carol Burnett en la película “Annie”.

“Hollywood tiende a usar a actores europeos, especialmente ingleses, como villanos porque prefieren que los héroes sean estadounidenses. Creo que nosotros venimos con cierta dosis de estilo, que es difícil de adquirir para los actores estadounidenses. Ellos tienen que elegir desde temprano entre Nueva York y el teatro, frente a Hollywood y la televisión y el cine. En Inglaterra todavía existe el teatro regional, donde puedes tener trabajo asegurado durante varios años haciendo todo tipo de cosas”, dijo Curry a AP en 1997.

En años posteriores, Curry prestó su voz de barítono a muchos papeles de doblaje en series infantiles de televisión, entre ellas “Star Wars: The Clone Wars”, “The Wild Thornberrys” y “The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius”.

Tras una pausa de varios años en papeles de acción real, interpretó a un hombre en silla de ruedas con máscara de médico de la peste en “Stream” de 2024, algo que el director de la película, Michael Leavy, calificó como un sueño hecho realidad.

Curry, que nunca se casó y no tuvo hijos, fue muy reservado respecto de su vida personal. Pero escribió en sus memorias que se convenció de contar su historia gracias a tantos encuentros conmovedores con fans.

“La idea de que mis experiencias puedan resonar me ayuda a perseverar, si tocan una fibra en un solo adolescente, a solas con un libro en su habitación, como yo lo estaba tan a menudo; o en esa joven que lee esto en un viaje interminable en autobús; o en esa reina mayor, con suerte todavía en sus medias de red, que vio ‘Rocky Horror’ arriba, en el Royal Court; o en esa madre de mediana edad que organiza fiestas para ver ‘Clue’ y les niega la entrada a quienes no vayan disfrazados; o en ese empleado bancario estirado que disfruta los musicales; o en esa mujer que me echó del Waverly por ser yo mismo”, escribió.