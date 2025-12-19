Transformará Américo edificio abandonado en oficinas gubernamentales

“La Casa de los Medina” se convertirá en modernas y funcionales oficinas gubernamentales que podrían ser ocupadas por la Agencia Digital

Ciudad Victoria, Tam.- Luego de hacer un recorrido al interior de la edificación conocida como “La Casa de los Medina”, la cual recientemente fue adquirida por el Gobierno del Estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que este espacio se convertirá en modernas y funcionales oficinas gubernamentales que podrían ser ocupadas por la Agencia Digital.

Antes de ingresar a Palacio de Gobierno, la mañana de este jueves, el mandatario tamaulipeco realizó un recorrido por la casa ubicada en el 15 Juárez de esta capital, la cual por muchos años estuvo abandonada y en donde se han iniciado los trabajos de demolición por parte de la Secretaría de Obras Públicas.

Explicó que existía un problema de litigio entre los familiares; sin embargo, el interés del Gobierno del Estado por reactivar esta esquina, ubicada en el primer cuadro de Ciudad Victoria, hizo posible llegar a un acuerdo y valorar el proyecto de la Secretaría de Obras Públicas para orientarlo a nuevas oficinas gubernamentales.

“Estamos viendo aquí, en relación con la necesidad de oficinas gubernamentales, un diseño que pueda tener también un espacio de estacionamiento y que permita construir algo moderno, quizá relacionado con la condición digital hacia la que estamos avanzando” expresó el mandatario estatal, quien dio a conocer la intención de generar mejores condiciones para la gestión pública, alineados con la Agencia Digital a nivel federal y, al mismo tiempo, recuperar y modernizar esta esquina que permaneció sin utilizar durante mucho tiempo.

El gobernador indicó que este proyecto forma parte de la remodelación del centro histórico de Victoria, que también incluye trabajos en el antiguo Cine Avenida, así como nuevos pasos peatonales sobre el cauce del río San Marcos, lo que permitirá mejorar la movilidad de la población, ofrecer una mejor imagen arquitectónica y brindar una nueva percepción de la capital.

Por último, refirió que, en consenso con la SEDENA, se edificará una asta bandera monumental en las instalaciones del cuartel militar, la cual se entregará el próximo 24 de febrero.