Transforman calles dignas la vida de familias en la colonia Francisco Villa

Nuevo Laredo, Tam.- Con la convicción de que mejores calles significan mayor bienestar para las familias, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de importantes obras de pavimentación en la colonia Francisco Villa, con una inversión total de 6 millones 764 mil 695 pesos, acciones que mejoran la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de miles de habitantes de este sector.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que estas obras reflejan el compromiso de su administración de seguir transformando la infraestructura urbana y atender las necesidades más sentidas de las colonias.

“Cada obra que entregamos representa una mejora directa para nuestras familias. Sabemos que calles en buenas condiciones significan mayor seguridad, mejor movilidad y más bienestar para quienes viven aquí; por eso seguimos trabajando para llevar infraestructura de calidad a cada rincón de Nuevo Laredo”, expresó Canturosas Villarreal.

Una de las obras entregadas corresponde a la pavimentación con carpeta asfáltica por Privada Eugenio Aguirre, entre calle Francisco Villa y calle Sin Nombre, así como por calle Sin Nombre entre Eugenio Aguirre y Prolongación Pablo González, con una inversión de 2 millones 661 mil 899 pesos con 01 centavos.

Esta obra abarca una superficie de 1,144.95 metros cuadrados, contemplando trabajos integrales como renivelación de pozos de visita, mejoramiento de terracerías, subbase y base, riego de impregnación, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica, guarniciones, banquetas, alumbrado público, descargas domiciliarias y señalamiento vertical y horizontal.

También se realizó la entrega de la pavimentación con concreto hidráulico por la calle 7 Leguas, entre la calle Tomás Urbina y Miguel Trillo, también en la colonia Francisco Villa, obra que representó una inversión de 2 millones 465 mil 111 pesos con 19 centavos.

Este proyecto cubre una superficie de 791.57 metros cuadrados e incluyó renivelación de pozos de visita, juntas de construcción, filtro con material triturado, subbase y base, guarniciones, tomas y descargas domiciliarias, colocación de concreto premezclado y señalamiento vial horizontal y vertical.

En conjunto, estas obras benefician a más de 15 mil 900 ciudadanos de manera directa e indirecta, quienes ahora cuentan con vialidades más seguras y funcionales que facilitan su movilidad diaria.

Cabe destacar que dentro del Plan de Obra 2026 se encuentra en proceso la pavimentación asfáltica por la calle Francisco Villa, entre Eugenio Aguirre Benavides y Prolongación Pablo González, obra que actualmente registra un avance del 14 por ciento y beneficiará a 10 mil 950 ciudadanos.