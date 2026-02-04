Transforma Municipio centro de Nuevo Laredo con obras de infraestructura vial

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo entregó obras de recarpeteo asfáltico en uno de los sectores más representativos de la ciudad, como parte del programa de modernización urbana que impulsa la administración de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal; para mejorar de manera inmediata la movilidad, la conectividad y la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.

En la colonia Centro, el Gobierno Municipal concluyó el recarpeteo asfáltico de la calle José María González, en el tramo comprendido entre Donato Guerra y Álvaro Obregón, con una inversión de 1 millón 195 mil 790 pesos, cubriendo una superficie de 2 mil 446 metros cuadrados, equivalentes a tres cuadras, beneficiando de manera directa e indirecta a más de 15 mil ciudadanos.

“La transformación de Nuevo Laredo se construye calle por calle, colonia por colonia. Estas obras no son promesas, son hechos que demuestran que los recursos públicos se invierten con responsabilidad y con un profundo sentido social”, afirmó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

La presidenta municipal destacó que tan solo en la colonia Sector Centro, durante el periodo 2021–2024, se ha realizado una inversión histórica de 136 millones 129 mil 424.52 pesos, que se traduce en 47 obras de infraestructura, entre ellas la rehabilitación del Parque Morelos, recarpeteos, modernización de drenaje sanitario y agua potable, alumbrado público, rehabilitación de escuelas, banquetas, colectores, socavones y una escultura memorial, entre otras acciones.

De igual forma, el Gobierno Municipal entregó obras de recarpeteo asfáltico en la calle Washington, en dos tramos estratégicos ubicados en las colonias Juárez y Matamoros, con una inversión total de 2 millones 74 mil 240 pesos, cubriendo más de 3 mil metros cuadrados, equivalentes a cuatro cuadras.

“Estamos demostrando que cuando hay planeación, transparencia y voluntad política, los resultados llegan a las colonias. Nuestro gobierno está enfocado en obras que realmente mejoran la vida diaria de las familias”, subrayó la presidenta municipal.

En el caso de las colonias Juárez y Matamoros, la administración municipal ha destinado una inversión acumulada de 61 millones 708 mil 785 pesos en 22 obras públicas, que incluyen la modernización de la avenida César López de Lara, recarpeteos, alumbrado público, rehabilitación de espacios públicos, drenaje pluvial y mejoras sustanciales en escuelas primarias.

Como parte de una estrategia integral de modernización urbana, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continúa materializando acciones concretas que fortalecen la infraestructura vial y ordenan el crecimiento de la ciudad, a través de obras que responden a una planeación responsable y a una visión de largo plazo encabezada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.