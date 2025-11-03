Transforma Carmen Lilia Canturosas infraestructura urbana con obras que mejoran la movilidad y seguridad de las familias

Nuevo Laredo, Tam.- Las familias de las colonias Los Arcos y Constitucional hoy cuentan con mejores calles y espacios más seguros gracias a las obras entregadas por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien continúa impulsando acciones que fortalecen el desarrollo urbano y elevan la calidad de vida de los neolaredenses.

“Estas obras no solo son pavimento, banquetas o drenaje; son bienestar, seguridad y mejor calidad de vida para nuestras familias. Nuestro compromiso es seguir transformando cada rincón de Nuevo Laredo con acciones que perduren y que hagan sentir orgullosos a sus habitantes”, expresó la presidenta municipal.

En el cruce de Calle Arteaga y Carretera Aeropuerto, en la colonia Los Arcos, la presidenta municipal entregó la rehabilitación del drenaje pluvial y la construcción de rejillas tipo guardaganado, además del encalichado de la Calle Madero entre Río Níger y lateral Carretera Aeropuerto, con una inversión total de un millón 253 mil pesos y una superficie intervenida de 41 metros lineales.

Estas acciones fortalecen la infraestructura vial y previenen problemas de encharcamiento, mejorando el acceso y la seguridad de quienes transitan por el sector.

Posteriormente, en la colonia Constitucional, Carmen Lilia Canturosas encabezó la entrega de construcción de banquetas en las calles Artículo 3, 4 y 5, entre Leyes de Reforma y Artículo 123, Artículo 13, entre Leyes de Reforma y Artículo 103 y en la calle Artículo 103, entre Artículo 28 y Artículo 123.

Estas obras representaron una inversión de un millón 613 mil 393 pesos y una superficie construida de mil 341 metros cuadrados, brindando mayor seguridad a peatones y mejorando la accesibilidad en el sector.

La alcaldesa recordó que esta colonia ha sido ejemplo de desarrollo constante gracias a la continuidad de obras en su administración.

“Desde el 2021 hemos trabajado de manera constante para transformar la Constitucional. Hoy vemos una colonia con más infraestructura, con mejores espacios y con ciudadanos que confían en su gobierno”, enfatizó la presidenta municipal.

Entre 2021 y 2024, la colonia Constitucional ha recibido una inversión acumulada de más de 2 millones 339 mil pesos, con obras de electrificación, pavimentación, rehabilitación de escuelas y mejoras en infraestructura urbana.