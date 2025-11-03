El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Transforma Carmen Lilia Canturosas infraestructura urbana con obras que mejoran la movilidad y seguridad de las familias

Las familias de las colonias Los Arcos y Constitucional hoy cuentan con mejores calles y espacios más seguros

Durante la entrega, la alcaldesa destacó que cada obra representa el esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno para construir una ciudad más ordenada y con mejores condiciones para sus habitantes. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Las familias de las colonias Los Arcos y Constitucional hoy cuentan con mejores calles y espacios más seguros gracias a las obras entregadas por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien continúa impulsando acciones que fortalecen el desarrollo urbano y elevan la calidad de vida de los neolaredenses.

Durante la entrega, la alcaldesa destacó que cada obra representa el esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno para construir una ciudad más ordenada y con mejores condiciones para sus habitantes.

“Estas obras no solo son pavimento, banquetas o drenaje; son bienestar, seguridad y mejor calidad de vida para nuestras familias. Nuestro compromiso es seguir transformando cada rincón de Nuevo Laredo con acciones que perduren y que hagan sentir orgullosos a sus habitantes”, expresó la presidenta municipal.

En el cruce de Calle Arteaga y Carretera Aeropuerto, en la colonia Los Arcos, la presidenta municipal entregó la rehabilitación del drenaje pluvial y la construcción de rejillas tipo guardaganado, además del encalichado de la Calle Madero entre Río Níger y lateral Carretera Aeropuerto, con una inversión total de un millón 253 mil pesos y una superficie intervenida de 41 metros lineales.

Estas acciones fortalecen la infraestructura vial y previenen problemas de encharcamiento, mejorando el acceso y la seguridad de quienes transitan por el sector.

Posteriormente, en la colonia Constitucional, Carmen Lilia Canturosas encabezó la entrega de construcción de banquetas en las calles Artículo 3, 4 y 5, entre Leyes de Reforma y Artículo 123, Artículo 13, entre Leyes de Reforma y Artículo 103 y en la calle Artículo 103, entre Artículo 28 y Artículo 123.

Estas obras representaron una inversión de un millón 613 mil 393 pesos y una superficie construida de mil 341 metros cuadrados, brindando mayor seguridad a peatones y mejorando la accesibilidad en el sector.

La alcaldesa recordó que esta colonia ha sido ejemplo de desarrollo constante gracias a la continuidad de obras en su administración.

“Desde el 2021 hemos trabajado de manera constante para transformar la Constitucional. Hoy vemos una colonia con más infraestructura, con mejores espacios y con ciudadanos que confían en su gobierno”, enfatizó la presidenta municipal.

Entre 2021 y 2024, la colonia Constitucional ha recibido una inversión acumulada de más de 2 millones 339 mil pesos, con obras de electrificación, pavimentación, rehabilitación de escuelas y mejoras en infraestructura urbana.

Inician ensayo clínico con riñones de cerdo modificados para trasplantes humanos

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.