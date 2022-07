Trailero provoca aparatoso accidente; se le apagó la unidad

NUEVO LAREDO, TAM.- Por realizar un cambio brusco de carril, después que su unidad se le “apagara”, un trailero provocó un aparatoso accidente, que dejó cuantiosos daños materiales.

Luis Eduardo, de 28 años, conducía un tracto camión Kenworth modelo 1999 arrastrando una caja-tráiler, circulando de poniente a oriente sobre el Radial III.

Metros después de pasar la intersección con el Libramiento Mex II, la pesada unidad se apagó y el trailero con el vuelo que llevaba, hizo un cambio de carril, para orillarse.

Al invadir el carril contiguo, un Chevrolet Sonic modelo 2017, placas mexicanas, conducido por Juan Francisco, de 33 años, se estrelló contra la parte trasera de la caja, que aún estaba cambiándose de carril.

Pese a lo aparatoso del encontronazo, Juan Francisco salió ileso.

“Se me descompuso la unidad, se apagó y ya no quiso encender, me orille lo más que pude con el vuelo y se estampo un carro”, fue lo declarado por Luis Eduardo a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.