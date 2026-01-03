Trágico accidente vial en la colonia Palmares; cuatrimoto es embestida

Dos de los menores, una niña y un niño, ambos de ocho años, se reportan en estado grave. (Fotos: Cortesía y redes sociales)

NUEVO LAREDO, TAM .- En un trágico accidente vial, una joven de 20 años y cuatro menores de edad resultaron gravemente heridos luego de que la cuatrimoto en la que viajaban fue impactada por un vehículo, cuyo conductor huyó del lugar al percatarse de la magnitud de los hechos.

Dos de los menores, una niña y un niño, ambos de ocho años, se reportan en estado grave. El menor sufrió la amputación de una pierna, mientras que la niña presentó lesiones severas, además de un posible traumatismo craneoencefálico.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Jessica, de 20 años; Kimberly, de 14; un niño de nueve años; otro menor de ocho, y una niña de ocho años. Estos dos últimos son quienes presentan las lesiones más delicadas y permanecen internados en el Hospital General–IMSS Bienestar de esta frontera.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el presunto responsable conducía un vehículo Dodge Challenger modelo 2016, sin placas y de procedencia norteamericana, mismo que se dio a la fuga tras el percance.

La joven y los cuatro menores viajaban a bordo de una cuatrimoto marca Polaris, también sin placas, la cual circulaba de oriente a poniente sobre la calle Tampico, en la colonia Palmares, al sur de la ciudad.

Al llegar a la intersección con la calle Zacatecas, la cuatrimoto fue impactada por alcance en la parte trasera por el Dodge Challenger, provocando que los cinco tripulantes salieran proyectados y resultaran con lesiones de gravedad.

Tras el primer impacto, la cuatrimoto se estrelló contra una camioneta Ford Escape modelo 2012, con placas de Tamaulipas, que se encontraba debidamente estacionada sobre la calle Tampico.

Mientras vecinos del sector acudían a auxiliar a los heridos y solicitaban apoyo de los cuerpos de emergencia, el conductor responsable aprovechó la confusión para escapar del lugar.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos brindaron atención prehospitalaria a los cinco lesionados, quienes inicialmente fueron trasladados a un hospital privado y posteriormente canalizados al Hospital General–IMSS Bienestar, donde se confirmó que dos de los menores permanecen en estado grave de salud.