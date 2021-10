Trabajará Gobierno Municipal por un mejor zoológico

En diversas áreas del lugar se pudo observar que hay obras que no terminó el gobierno anterior, pasando por socavones, recintos no aptos para los animales, falta de pavimentación y limpieza

NUEVO LAREDO, TAM.- La Presidenta Municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, realizó un recorrido de supervisión por el Zoológico de Nuevo Laredo, para conocer las condiciones de las instalaciones y en base a ello trazar un plan de trabajo para poder brindar una mejor calidad de vida a los animales y seguridad a los visitantes.

En diversas áreas del lugar se pudo observar que hay obras que no terminó el gobierno anterior, pasando por socavones, recintos no aptos para los animales, falta de pavimentación y limpieza, entre otras irregularidades.

“Teníamos que inspeccionar que mejoras tenemos que hacer, ha estado Protección Civil haciendo un levantamiento, revisiones y obviamente nos dicen que las condiciones no son las adecuadas para tener abierto, nosotros queremos darles a ustedes lo mejor”, señaló Canturosas Villarreal.

El Gobierno Municipal estará en espera del dictamen por parte de Protección Civil, para determinar cuales son las adecuaciones que se requieren y poder realizar la reapertura del Zoológico.

La Presidenta Municipal se percató que el presupuesto de 3 millones de pesos mensuales destinados por la pasada administración no se ve reflejado en sus instalaciones.

“No sabemos qué pasó con tanto dinero, estoy viendo unas condiciones que realmente no me gustan, la parte de atrás, donde está el 60 por ciento de la fauna, no está en las condiciones que nosotros quisiéramos”, dijo la alcaldesa.

Actualmente el Zoológico cuenta 535 animales, de los cuales, varios son de la misma especie y se analizará realizar un intercambio; también especialistas buscarán hacer más atractivo y seguro el lugar para los visitantes.

“Estamos optimizando recursos, creemos que se le puede dar una mejor calidad de alimentación a las especies, probablemente se puedan hacer intercambios con otros zoológicos”, mencionó por su parte Leticia Meneses, Secretaria de Bienestar Social.

Durante el recorrido, estuvo presente la Directora del Zoológico quien se comprometió a continuar trabajando y brindar un mejor lugar de esparcimiento a los neolaredenses.

“Qué bueno que se dio cuenta de las condiciones del zoológico y lo que queremos aquí es que esté listo, para que cuando vuelvan otra vez, tengan un zoológico más digno”, dijo Blanca Padilla, Directora del Zoológico.