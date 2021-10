Artista con alma de albañil

CIUDAD DE MÉXICO.- En una de sus visitas a Monterrey, el artista Juan Torres se enteró que había una pareja con el proyecto de construir una casa de campo en el centro de García, donde él también tiene su casa.

Un conocido en común los presentó: eran Humberto Jasso, finado, y su esposa Carmina Torres.

Ella había visto una fotografía de Torres junto a un arco de la casa del artista en Michoacán, que él y un equipo de artesanos construyeron.

Fue cuando decidió que el artista estaría a cargo de «Las Paranguas», construida de adobe y estilo mudéjar en 1998 y que será subastada el 1 de diciembre por GIMAU.

«La casa tenía que ser dentro de mi estilo. Yo no soy arquitecto, soy pintor nada más, tengo un concepto de la arquitectura un poco diferente a lo normal. (Siempre) tiene que ser una casa de adobe», explicó Torres, de 79 años, en entrevista.

«Aceptaron todas las necedades que se me ocurrieron y es la casa más grande que he construido».

LA CASA, UN ARTE

Torres vive en Capula, Michoacán, pueblo donde fundó un taller y una escuela ahí hace 35 años y ahora hay más de 300 talleres de alfarería.

Discípulo del famoso artista michoacano Alfredo Zalce, Torres enseñó a los artesanos locales de forma altruista cómo hacer calacas y catrinas, así esa figura se popularizó y comercializó al grado de ser uno de los principales ingresos.

Fue en ese sitio donde él mismo construyó su primera casa con adobe que más tarde le vendió al cantante Juan Gabriel y que ahora es escuela de artes y oficios. Después construyó la casa donde vive ahora en Michoacán y la suya de García.

Y es que además de ser artista, de los más destacados del País, Torres considera que tiene «alma de albañil».

«Esto viene por herencia particularmente de mi madre, Esperanza Calderón, porque a ella toda la vida le gustó la construcción, dirigía a los albañiles, todos los arreglos de casa eran hechos por ella», compartió.

«Empecé mi carrera como artista desde los 10 años, tendré 70 años en el arte, y construcciones como ésta tienen el valor de una obra de arte, sólo que nunca deja de ser arquitectura. Mi conocimiento de proporciones está metido aquí».

La arquitectura mudéjar y el uso del adobe es clave en «Las Paranguas» y las otras casas, pues en Michoacán hay numerosos ejemplos.

«Me metí a fondo a estudiar la arquitectura mudéjar, me fui a Marruecos, a España, he aprendido muchas cosas de esto y sin que parezca, hay valores que siempre tomo, como los arcos ojivales», dijo.

Los muros de «Las Paranguas» tienen una textura lisa y suave y los filos están redondeados.

Desde 1998 a la fecha, Carmina Torres de Jasso ha adquirido antigüedades y numerosas obras de Torres. La decisión de la venta surge por la muerte de su esposo.

«Antes era una persona rígida, y Juan me decía: ‘relájate, disfruta’ y nuestra vida cambió. Viví tan intensamente que al faltar mi esposo, no puedo (conservarla). Se me está yendo parte de mi vida al desprenderme de ella, pero la vida es así».

GIMAU ofrecerá un recorrido abierto al público el domingo 24 de octubre de 10:00 a 18:00 horas. Informes al 81-8356-0901.