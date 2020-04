Trabajadores de circo llevan tres semanas varados

NUEVO LAREDO, TAM.-Después de tres semanas sin trabajar, las 52 personas que componen el personal del Circo Carnaval y parque de Diversiones Deysiland, reciben apoyo alimentario de la comunidad y autoridades.

Este circo y juegos mecánicos se encuentran ubicados en los terrenos adyacentes a Seguridad Pública en La Fe.

Este medio informativo, acudió a conocer de cerca la situación en la que viven 10 familias, incluso el encargado Edison Onofre, comentó que hace diez días nació en el Hospital Civil su bebita.

“Yo tengo 9 años laborando en el circo, mi padre me trajo cuando yo tenía 17 años, se de iluminación y soy malabarista, desafortunadamente la contingencia nos tocó aquí, no tenemos ingresos desde hace tres semanas por no poder trabajar, pero gracias a la gente de la ciudad que nos ha brindado su valioso apoyo”, dijo Edison quien es originario de San José de Iturbide en el estado de Guanajuato.

Su padre le dice que hay mucha gente buena en Nuevo Laredo, les han llevado pañales, leche, despensa y de verdad sienten bonito, añadió el malabarista.

Uno trabaja para divertir a la gente, señaló no se puede uno mostrar enojado o triste, el público no tiene la culpa y por ello todos en el circo le ponen muchas ganas y ahora es cuando sienten más el apoyo de las personas, indicó.

“Somos 52 personas, algunos se fueron porque les dio miedo estar aquí, el empresario nos apoya lo mas que puede, pero todos estamos haciendo el esfuerzo, incluso hace diez días en el Hospital Civil nació mi hija, recibimos apoyo de autoridades para que atendieran a mi esposa, con mi niña suman 21 niños en total el resto somos personas adultas, hombres y mujeres”, comentó Edison.

Como todos los circos, este llamado Circo Carnaval Deysiland, siempre andan en gira, ellos tenían considerado que al terminar aquí irían hacia Sinaloa, tomando la ruta Monterrey, Saltillo, Torreón, Durango y de ahí enfilar hacia ese estado, pero ahora tendrán que esperar.

Agradecen a las autoridades el apoyo, igualmente a las personas de la comunidad, se los agradecen de corazón de parte de el y sus compañeros, asegura que saldrán todos adelante y ojala se tome esto como una lección y todos sean mejores personas en un futuro.