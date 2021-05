Tormenta daña instalaciones de la ETI 32

NUEVO LAREDO TAM.– Los días pasan y siguen surgiendo escuelas con daños en sus instalaciones como resultado de la fuerte tormenta que este pasado lunes se registró en Nuevo Laredo.

Ahora es en la Secundaria Técnica Número 32 “Licenciado Adolfo López Mateos” donde se reporta una serie de afectaciones.

El director de este plantel, Emilio Castillo Hinojosa explicó que actualmente la institución se encuentra sin servicio de energía eléctrica y se tardará en restablecerse.

“La tormenta me tumbó dos antenas aéreas y varios árboles, se votaron las cuchillas del transformador de aquí y otras cuchillas de la calle, no me las han conectado, estoy sin luz desde ese día”, explicó.

Señaló que ya se hacen planes para rehabilitar la escuela según sus posibilidades junto con los compañeros de trabajo.

“Apenas me organizaré, con los compañeros que están aquí en la escuela a ver qué sigue”, comentó.

Esta institución cuenta con más de 40 años de haberse construido y tiene amplias áreas verdes que también fueron afectadas con la caída de los árboles.

Este plantel se ubica en el crucero de Nezahualcóyotl e Insurgentes, en la colonia Viveros.