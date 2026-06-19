Toma Wyndham Clark amplia ventaja en exigente Abierto de Estados Unidos

Wyndham Clark saluda a la afición tras su putt en el hoyo 18 en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills Golf Club el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/Gerald Herbert)

Wyndham Clark saluda a la afición tras su putt en el hoyo 18 en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills Golf Club el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/Gerald Herbert)

SOUTHAMPTON, Nueva York.- Cualquier temor que sintió Wyndham Clark cuando vio los horarios de salida y el pronóstico para el Abierto de Estados Unidos dio paso a la esperanza antes de siquiera haber llegado a Shinnecock Hills el jueves.

La niebla matutina provocó un retraso de dos horas, y Clark tuvo la sensación de que su salida a última hora de la tarde sería una ventaja a medida que el viento empezaba a amainar con el sol poniéndose. Aun así se necesitaba buen golf, y Clark mostró cada pizca de eso antes de que lo detuviera únicamente la oscuridad.

Para entonces, el ex campeón del Abierto de Estados Unidos encadenó un tramo de birdie-birdie-eagle para colocarse con 6 bajo par tras 16 hoyos y una ventaja de cuatro golpes.

“Todo estaba como encajando”, dijo Clark, que llegó al Abierto de Estados Unidos jugando tan bien como cualquiera. “Definitivamente tuvimos suerte con que el viento se calmara. En general, una buena ronda”.

La USGA preparó un campo diferente en Shinnecock Hills —greens más lentos, más receptivos y posiciones de bandera razonables— para mantenerlo jugable con viento fuerte. Pero cuando el viento amainó al final del día, Clark parecía estar jugando un Abierto de Estados Unidos distinto.

Nadie ha bajado nunca de 66 en una primera ronda en Shinnecock Hills. Clark puede bajar dos golpes más si puede terminar con dos pares cuando él y otros 49 jugadores regresen el viernes por la mañana.

Lideraba por cuatro golpes sobre siete jugadores, uno de ellos el junior de Oklahoma Ryder Cowan, otro el sorprendentemente resurgido Dustin Johnson. Cuatro de ellos eran ex campeones del Abierto de Estados Unidos.

Rory McIlroy pensó que había hecho un buen esfuerzo con un 69 con ráfagas que superaron las 30 millas por hora en medio del día, cuando el promedio de puntuación estaba muy por encima de 74. La tarde empezó dura hasta que el viento siguió amainando , y los jugadores comenzaron a apuntar a las banderas. La tanda de la tarde estaba jugando al menos un golpe más fácil que los que salieron temprano y enfrentaron un viento implacable.

Shinnecock seguía siendo una prueba brutal, pero los números rojos en el tablero blanco eran una imagen poco familiar para este campo. Cuando el juego se suspendió por la oscuridad, 17 jugadores estaban bajo par.

Cowan hizo birdie en su último hoyo para un 68 y se unió a Max McGreevy y a Sam Stevens entre los que terminaron la ronda. Stevens fue el único de ese trío que enfrentó el duro viento de la tanda matutina.

Johnson, en su último año de exención para el Abierto de Estados Unidos que ganó en Oakmont en 2016, encadenó cuatro birdies seguidos y estaba empatado con Clark tras 13 hoyos. Pero Johnson no logró hacer un birdie en el fácil par 5 del quinto hoyo, donde Clark hizo eagle. Y luego Johnson necesitó tres putts desde corta distancia para doble bogey en el sexto y cayó a cuatro golpes.

Scottie Scheffler, que necesita el Abierto de Estados Unidos para completar el Grand Slam de su carrera, luchó todo el día y dependió en gran medida de su juego corto para rescatar un 72. Fue su 10ma ronda consecutiva del Abierto de Estados Unidos sin bajar de par, pero en ese momento está sólo a cuatro golpes del liderato.

Clark, que ganó el Abierto de Estados Unidos en Los Angeles Country Club hace tres años, cambió el aspecto de la tabla de posiciones con su remate tardío. Regresará el viernes en la mañana para completar la ronda y luego salir para la segunda con un viento que se espera sea menos fuerte como el vendaval del jueves.

“Diría que cuando recibí mis horarios de salida el martes, pensé: ‘Oh, podría ser un sorteo difícil’”, dijo Clark. “Ese retraso de dos horas por la niebla fue muy útil, y fue realmente agradable que se calmara . Así que definitivamente ayudó en esos últimos seis, siete hoyos que jugamos” .

Su golf tampoco estuvo nada mal. Clark comenzó en el 10 y abrió con dos birdies rápidos. Hizo 32 en la ida para poner su nombre en lo más alto de la tabla. Y después de fallar un putt de birdie de 8 pies en el 1 y no salvar el par desde un búnker en el largo par 3 del 2, despegó.

Pegó un wedge a 5 pies en el 3 para birdie , embocó un putt de birdie de 20 pies en el siguiente y luego, desde 207 yardas con algo de viento a favor, pegó su segundo golpe en el par 5 del 5 a 3 pies para eagle.

Cuando Johnson flaqueó, Clark tuvo mucho margen —y un giro rápido.