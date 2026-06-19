Impulsa Juan Soto triunfo de Mets con doble jonrón

Marcus Semien celebra con su compañero de los Mets de Nueva York, el dominicano Juan Soto la victoria ante los Filis de Filadelfia el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/Matt Slocum)

Marcus Semien celebra con su compañero de los Mets de Nueva York, el dominicano Juan Soto la victoria ante los Filis de Filadelfia el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/Matt Slocum)

FILADELFIA.- El dominicano Juan Soto conectó dos jonrones solitarios e hizo una atrapada deslizándose en la esquina del jardín izquierdo para arrebatarle a Bryce Harper un hit impulsor de carrera para que los Mets de Nueva York vencieran el jueves por la noche 6-4 a los Filis de Filadelfia.

El bateador emergente Eric Wagaman aportó el sencillo que rompió el empate con dos outs en la séptima entrada, y Marcus Semien lo siguió con un triple de dos carreras ante el relevista José Alvarado (3-2).

Soto le conectó cuadrangulares al abridor de los Filis, Aaron Nola, en sus dos primeros turnos al bate para llegar a 16 jonrones esta temporada. Fue el 30.º juego de múltiples jonrones de su carrera. Soto también le quitó a Harper un extrabase cuando se lanzó y se deslizó para atrapar una pelota sobre la pista de advertencia en la tercera entrada.

Huascar Brazobán (4-1) se llevó la victoria en relevo del abridor Sean Manaea, y Devin Williams trabajó la novena para su 11.º salvamento.

Bo Bichette hizo su primera aparición en Filadelfia desde que desairó a los Filis para firmar con los Mets el receso de temporada pasado. Fue abucheado con fuerza cada vez que se paró en el plato y terminó de 0 de 5 después de seis juegos consecutivos de múltiples hits.

Alec Bohm tuvo un sencillo, un doble y dos carreras impulsadas por los Filis, que perdieron juegos consecutivos por primera vez desde que cayeron en tres seguidos a mediados de mayo.

El campocorto de Filadelfia Trea Turner salió después de la segunda entrada con una contusión en la pantorrilla derecha. Fue golpeado por un sweeper de 79 mph de Manaea.