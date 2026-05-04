Toma Hearts ventaja clave tras remontar a Rangers en liga escocesa

Equipo de Edimburgo lidera con tres puntos sobre Celtic y se acerca a título histórico tras décadas sin coronarse

Stephen Kingsley (izquierda) celebra tras marcar un gol para Hearts en la liga de Escocial, el lunes 4 de mayo de 2025, en Edinburgo. (Andrew Milligan/PA vía AP)

Stephen Kingsley (izquierda) celebra tras marcar un gol para Hearts en la liga de Escocial, el lunes 4 de mayo de 2025, en Edinburgo. (Andrew Milligan/PA vía AP)

EDINBURGO, Escocia.- La pugna de tres equipos por el título de la liga escocesa, digna de una época, ahora parece reducirse a dos después de que el líder Heart of Midlothian remontó el lunes para vencer 2-1 a Rangers.

Hearts tiene tres puntos de ventaja sobre Celtic, su perseguidor inmediato, con tres jornadas por disputarse.

El club de Edinburgo busca su primer título de liga en 66 años y como el gran tapado frente a rivales con más recursos. Rangers quedó prácticamente fuera de la pelea, ahora a siete puntos.

Rangers puede hacerle un enorme favor a Hearts el domingo en casa de Celtic, en un derbi de Glasgow entre acérrimos rivales que, entre ambos, han ganado la liga en cada uno de los últimos 40 años.

Hearts dio un gran paso para consagrarse en la Premier de Escocia goles en la segunda parte del defensor Stephen Kingsley y del delantero Lawrence Shankland. Rangers se había adelantado en la primera mitad con un disparo desviado de Dujon Sterling.

El remate decisivo de Shankland con la zurda a los 71 minuto, su 14to gol de liga esta temporada, mostró el tipo de forma que podría llevarlo a liderar el ataque de Escocia cuando la selección regrese a la Copa del Mundo contra Haití el 13 de junio en el estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra.

Hearts disputará su próximo partido el sábado por la noche en Motherwell y puede ampliar su ventaja a seis puntos un día antes de que Celtic reciba a Rangers.

Hearts también tiene una mejor diferencia de goles que Celtic, lo cual es el primer criterio de desempate si terminan igualados en puntos tras el último partido de la temporada, cuando se enfrenten en Glasgow el 16 de mayo.