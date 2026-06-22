Se lleva El Águila serie con triunfo 7-4 sobre Tecos

Nuevo Laredo, Tam.- Con jornada productiva de Maikel Franco y César Izturis, abonando al pitcheo abridor del zurdo Jonathan Bermúdez, este domingo en el Parque La Junta la victoria fue para El Águila de Veracruz 7 carreras por 4 sobre Tecos de los Dos Laredos, novena que cedió su segunda serie interzonas consecutiva en casa.

Jonathan Bermúdez (4-5, 6.09) fue el vencedor figurando en el pitcheo abridor de los visitantes con 5.0 entradas, de cuatro hits, tres carreras limpias, una base por bolas y cinco abanicados. Jonathan Aro consiguió su segundo rescate de la serie, octavo de la campaña, al bajar la persiana en el noveno acto retirando en orden con ponche incluido a la ofensiva local.

Por los de casa, abrió y perdió el texano Tyler Ivey (5-5, 6.80) con labor de 3.1 innings, de seis imparables, cinco anotaciones limpias, cuatro pasaportes y cuatro ponches.

En el primer capítulo El Águila (25-31) se adelantó 1-0 con siete bateadores que tomaron turno. Austin Shelton recibió base por bolas de parte de Tyler Ivey teniendo las bases ocupadas en su totalidad, anotando la carrera de la quiniela Winton Bernard.

La respuesta para los Dos Laredos (23-34) llegó de inmediato en esa primera entrada por la vía del poder de parte de Zoilo Almonte, quien detonó su cuadrangular 14 del año, llevándose por delante a Jonathan Araúz (sencillo) y a Harold Ramírez (golpe) para poner la pizarra 3-1 frente al zurdo puertorriqueño Jonathan Bermúdez.

Veracruz regresó en la pizarra para armar el empate entre la segunda y tercera tandas. Daniel Montaño, con hit al jardín derecho producía a Kristian Delgado, quien iniciaba el segundo rollo con pasaporte. Con sencillo por el central, César Izturis mandaba al plato a Roberto Valenzuela para la igualada a 3 luego de que el obregonense recibiera transferencia tras un out en el tercer inning.

La visita tomó el mando del encuentro 5 por 3 para el cuarto acto con cuadrangular de Daniel Montaño por el jardín derecho, llevándose por delante a Winton Bernard; dicho vuelacercas del venezolano marcaba la salida del abridor Tyler Ivey.

Ante el zurdo Roenis Elías la escuadra veracruzana ampliaba la distancia a 6-3 en la quinta con elevado de José Heberto Félix al bosque derecho, haciendo el pisa y corre al plato César Izturis quien previamente inició el episodio dando doblete por el sector izquierdo.

Roletazo de Luis de los Santos por la intermedia producía a Harold Ramírez en la sexta entrada para colocar 6-4 los cartones ante el relevo de Norman Elenes.

La última anotación de la jornada llegó en el octavo capítulo vía cuadrangular solitario de Maikel Franco al jardín izquierdo ante lanzamientos del zurdo Gilberto Luna para el 7-4 definitivo.

Erick Rodríguez (0.2IP, 1H, 1BB), Darío Gardea (1.0IP, 1H, 1BB) y Taylor Williams (1.0IP) relevaron por los Binacionales. Por la novena veracruzana lo hicieron César Vargas (0.0IP), Thyago Vieira (1.1IP, 1K, HLD) y Gerardo Gutiérrez (1.0IP, HLD).

Tecos de los Dos Laredos reanuda las series contra equipos de la misma división recibiendo este martes 23 de junio en el Parque La Junta a Algodoneros del Unión Laguna previo a la pausa del Juego de Estrellas.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E VER 1 1 1 2 1 0 0 1 0 7 11 0 TECOS 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 6 0

PG: Jonathan Bermúdez (4-5, 6.09); PP: Tyler Ivey (5-5, 6.80); SV: Jonathan Aro (8, 1.91); HR: Zoilo Almonte 1 (T2L), Daniel Montaño 1, Maikel Franco 1 (VER).