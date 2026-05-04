Rescata Manchester City empate agónico ante Everton y complica lucha por título

Igualada deja al equipo de Guardiola a cinco puntos del Arsenal, que ahora depende de sí mismo

Los jugadores del Manchester City tras empatar 3-3 contra Everton en la Liga Premier, el lunes 4 de mayo de 2026, en Liverpool. (AP Foto/Dave Thompson)

Los jugadores del Manchester City tras empatar 3-3 contra Everton en la Liga Premier, el lunes 4 de mayo de 2026, en Liverpool. (AP Foto/Dave Thompson)

LONDRES.- Jérémy Doku anotó en el último aliento para que el Manchester City rescatase el lunes un empate 3-3 en su visita a Everton, devolviendo el impulso por el título de la Liga Premier al líder Arsenal.

El empate puso fin a una racha de tres victorias consecutivas del City y lo dejó a cinco puntos del club londinense.

Los dirigidos por Pep Guardiola tienen un partido pendiente, pero el tropiezo en el estadio Hill Dickinson implica que ahora Arsenal es dueño de su destino. Los Gunners tienen tres partidos por disputar.

El City tiene cuatro y sabía que necesitaba ganar para mantener la presión sobre el equipo de Mikel Arteta. Pero, aunque el City dominó la posesión en la primera mitad, le costó generar ocasiones claras y no fue hasta los 42 minutos cuando Doku encontró espacio en un área abarrotada para clavar un disparo con efecto y romper el empate.

Everton, sin embargo, reaccionó en la segunda parte y marcó tres veces en un lapso de 13 minutos.

Un pase atrás corto del defensor del City Marc Guéhi fue interceptado por el suplente Thierno Barry, que lo empujó por debajo de un incrédulo Gianluigi Donnarumma.

Cinco minutos después, la defensa del City volvió a ser sorprendida cuando Jake O’Brien se elevó en el primer palo para peinar a la red un córner de James Garner.

Barry puso el 3-1 a los 81, cuando un disparo se desvió y le quedó a su paso para definir a placer.

Pero justo cuando los aficionados visitantes del City empezaban a salir del estadio, Erling Haaland se lanzó al ataque y firmó 25to gol de la temporada, picando el balón por encima de Jordan Pickford.

El City se volcó al ataque y, en el séptimo minuto del tiempo añadido, Doku anotó con un zapatazo.

Fue un golpe devastador para Everton, que aún abriga la esperanza de asegurar un puesto europeo. La victoria lo habría dejado a dos puntos del séptimo lugar, pero en cambio quedó décimo, igualado en puntos con Fulham y Chelsea.

Forest vence 3-1 a Chelsea

Chelsea sufrió su derrota consecutiva en la Premier y vio prácticamente desvanecerse sus esperanzas de clasificarse a la próxima Liga de Campeones tras perder 3-1 ante Nottingham Forest.

Taiwo Awoniyi firmó dos goles y provocó el penal que convirtió el delantero brasileño Igor Jesús para una victoria que dejó a un Forest con muchas rotaciones quedar al borde de la salvación. El Forest sacó una distancia de seis puntos por encima de la zona de descenso con tres jornadas por disputarse.

Joao Pedro puso fin en el tiempo añadido del segundo tiempo a la racha sin goles de Chelsea en la liga, que se remontaba a casi dos meses. Lo hizo con una definición e chilena, pero fue un consuelo.

En un día humillante para el club londinense y el entrenador interino Calum McFarlane, a Cole Palmer le atajaron un penal durante un tramo de 14 minutos de tiempo añadido en la primera parte, que fue necesario después de que Jesse Derry, un atacante de 18 años que cumplía su primera titularidad con Chelsea en la Premier, necesitara una larga atención médica tras un choque de cabezas con el rival Zach Abbott en un tiro de esquina.

Ambos tuvieron que abandonar el campo. Derry salió en camilla mientras Stamford Bridge quedaba en silencio y sus compañeros se mostraban preocupados.

Haber alcanzado la final de la Copa FA la semana pasada no ha logrado espolear a los jugadores de Chelsea, que fueron abucheados por sus propios aficionados al descanso y al final del partido, en medio de su pésima racha de resultados en la liga, que ha hundido al equipo hasta el noveno puesto y lo ha dejado fuera de la pelea por terminar entre los cinco primeros.

El sexto lugar aún podría dar acceso a la Liga de Campeones, pero solo en el escenario específico de que Aston Villa —actualmente quinto— termine en esa posición y además conquiste la Liga Europa. Chelsea está a cuatro puntos de Bournemouth, que ocupa el sexto puesto.

El Villa tendrá que remontar un 1-0 ante el Forest en las semifinales de la Liga Europa. La vuelta se juega en el Villa Park el jueves. Eso provocó que el técnico Vitor Pereira presentara prácticamente un once alternativo que aun así fue demasiado para Chelsea.

El mediapunta Morgan Gibbs-White fue uno de los mejores jugadores del Forest que comenzó en el banquillo. Entró y asistió a Awoniyi para el tercer gol a los 52 minutos y luego tuvo que salir con un vendaje alrededor de la cabeza tras un choque de cabezas con el portero de Chelsea Robert Sánchez, quien también tuvo que ser sustituido.