Logran Astros juego sin hits combinado ante Rangers en Arlington

Alimber Santa, izquierda, de los Astros de Houston, reacciona con el receptor Christian Vázquez después de completar un juego sin hits ni carreras combinado sobre los Rangers de Texas, el lunes 25 de mayo de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)

Alimber Santa, izquierda, de los Astros de Houston, reacciona con el receptor Christian Vázquez después de completar un juego sin hits ni carreras combinado sobre los Rangers de Texas, el lunes 25 de mayo de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)

ARLINGTON, Texas.- El derecho de los Astros de Houston Tatsuya Imai y los relevistas Steven Okert y Alimber Santa se combinaron para lanzar un juego sin hits ni carreras en una victoria 9-0 sobre los Rangers de Texas la noche del lunes.

Fue el primer juego sin hits ni carreras en las mayores desde que Shota Imanaga y dos relevistas de los Cachorros de Chicago se combinaron en una victoria 12-0 sobre Pittsburgh el 4 de septiembre de 2024. Ningún lanzador ha completado un juego sin hits ni carreras de juego completo desde Blake Snell, de los Gigantes de San Francisco, contra Cincinnati el 2 de agosto de 2024.

El dominicano Santa, de 23 años, lanzó dos entradas perfectas y se convirtió en el primer lanzador en terminar un juego sin hits ni carreras en su debut en las Grandes Ligas.

Imai trabajó seis entradas en el 17mo juego sin hits ni carreras de temporada regular en la historia de los Astros, y el cuarto que fue un esfuerzo combinado. También lograron un juego sin hits ni carreras combinado en la Serie Mundial de 2022, cuando cuatro lanzadores lo consiguieron contra Filadelfia.

El dominicano Ronel Blanco lanzó el juego sin hits ni carreras anterior de los Astros en una victoria 10-0 sobre Toronto el 1 de abril de 2024. De hecho, Houston ha logrado tres de los últimos siete juegos sin hits ni carreras en las mayores; Framber Valdez blanqueó a Cleveland 2-0 el 1 de agosto de 2023.

Okert tomó el relevo para abrir la séptima entrada la noche del lunes después de que Imai consiguiera 16 outs ante los últimos 16 bateadores que enfrentó. Imai dio base por bolas a tres de sus primeros cuatro bateadores, pero se benefició de una doble matanza en la primera entrada antes de asentarse y encontrar el ritmo.

Santa entró en la octava y retiró a los seis bateadores que enfrentó. Su lanzamiento número 24 fue un tercer strike cantado contra Brandon Nimmo que puso fin al juego, después de que una impugnación ABS del bateador fuera confirmada como strike.

Los Rangers se quedaron sin hit por sexta vez, la primera desde que Corey Kluber lanzó un juego sin hits ni carreras para los Yankees de Nueva York contra ellos el 19 de mayo de 2021.

La cuarta base por bolas de Imai en el juego fue a Nimmo para abrir la cuarta, pero luego Ezequiel Duran bateó para una doble matanza.

Imai lanzó 57 de sus 97 pitcheos en la zona de strike. Ponchó a dos.

Imai, de 28 años, está en su primera temporada en las Grandes Ligas tras llegar desde Japón. Tenía marca de 1-2 y efectividad de 8,31 en sus primeras cinco aperturas con los Astros.

Imai se unió a los Astros en enero tras acordar un contrato de 54 millones de dólares por tres años. Fue elegido al Juego de Estrellas en tres ocasiones durante ocho temporadas en Japón, y la campaña pasada tuvo marca de 10-5 con efectividad de 1,92 para los Seibu Lions de la Liga del Pacífico, con 178 ponches en 163 2/3 entradas.

El primer bate de los Rangers, Joc Pederson, fue retirado con una gran jugada en la tercera entrada, cuando el campocorto Jeremy Peña detuvo la pelota de revés y, girando, hizo el tiro a primera para el out. Justin Foscue y Danny Jansen conectaron elevados profundos en la quinta de Texas.

Okert dio base por bolas a Nimmo para abrir la séptima antes de retirar a los siguientes tres bateadores.