Toluca golea 3-0 a Chivas y sube al tercer lugar del Apertura

Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega marcaron los goles; Guadalajara sufrió su quinta derrota y cayó al duodécimo puesto del torneo

GUADALAJARA.- En un lapso de tres minutos, Paulinho y Jesús Gallardo convirtieron las dianas con las que el campeón Toluca se encaminó el sábado a una goleada de 3-0 en su visita al Guadalajara, que vio apagado su entusiasmo tras ganar el clásico en el torneo Apertura de la Liga MX.

Paulinho abrió el marcador a los 21 minutos, después de superar en una descolgada por el centro la salida del arquero Raúl Rangel, quien corrió con mala fortuna de que el balón le rebotó en su achique para que el ariete portugués lo empujara a las redes.

Gallardo amplió la ventaja a los 24, con un excelso remate de cabeza a un tiro de esquina, que no pudo contener Rangel.

Alexis Vega hizo el tercero de los tantos a los 56, luego de recibir un largo trazo desde su campo, el cual condujo hasta el área rival para sentenciar con un disparo cruzado rasante.

Merced a su tercera victoria consecutiva, el Toluca ascendió a la 3ra posición en el campeonato con 19 unidades.

Chivas sufrió su quinto revés del curso, después de que el fin de semana pasado había superado al América por 2-1 en el Clásico Nacional. Guadalajara se estancó en la 12da posición con ocho puntos.

El duelo se le puso cuesta arriba a Chivas, si tenía alguna esperanza de recortar la desventaja, cuando se quedó con 10 elementos por la expulsión de Fernando González al dar una patada a Vega, en una acción que el árbitro Marco Antonio Ortiz revisó en el video para determinar la gravedad del golpe.

Poco después de quedar en desventaja numérica, Vega sentenció la goleada al aprovecharse de la displicente defensiva de las Chivas.

Toluca también terminó con 10 elementos tras sufrir la expulsión de Bruno Méndez a los 70.

CORREA DA EMPATE A TIGRES

Ángel Correa mandó a las redes el rechace de Keylor Navas a un penal detenido a Nicolás Ibáñez, para darle a Tigres un dramático empate 1-1 en su visita a Pumas.

José Juan Macías había puesto adelante a los universitarios con un gran remate dentro del área a los 86 minutos.

Correa convirtió su cuarto tanto del campeonato (noveno en la temporada, contando la Leagues Cup) durante el segundo minuto del descuento tras marcarse un penal gracias a la intervención del videoarbitraje.

El galés Aaron Ramsey echó por la borda la oportunidad de abrir el marcador por Pumas al fallar un penal a los 24 minutos.

Pumas hilvanó su séptima jornada sin derrota con este empate para ubicarse en la séptima posición con 13 unidades. Tigres marcha en el 6to escalón con 16.

QUERÉTARO GANA EN PACHUCA

Los Gallos Blancos celebraron su segunda victoria del curso después de vencer a domicilio 2-0 a Pachuca.

Santiago Homenchenko (minuto 11, de penal) y Jhojan Julio (45+9) convirtieron las dianas de la victoria del Querétaro, que dejó el sótano para subir a la17ma posición con siete unidades.

Los Tuzos se quedaron en la 8va posición con 13 unidades.