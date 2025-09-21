Receptor de Packers Jayden Reed queda fuera al menos 4 juegos por lesión

Reed se lesionó al realizar una atrapada de touchdown en zambullida que fue anulada por una penalización en la serie de apertura del encuentro

El receptor abierto de los Packers de Green Bay, Jayden Reed, reacciona tras lesionarse durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Commanders de Washington, el jueves 11 de septiembre de 2025, en Green Bay, Wisconsin. (AP Photo/Matt Ludtke)

GREEN BAY, Wisconsin.- El receptor abierto de los Packers de Green Bay Jayden Reed fue colocado en la lista de lesionados, lo que significa que se perderá al menos los próximos cuatro partidos.

Los Packers (2-0) anunciaron el movimiento el sábado, un día antes de jugar en Cleveland (0-2).

Reed se lesionó al realizar una atrapada de touchdown en zambullida que fue anulada por una penalización en la serie de apertura del encuentro que Green Bay ganó por 27-18 a los Commanders de Washington el 11 de septiembre.

El entrenador de los Packers, Matt LaFleur, dijo después de ese partido que Reed se había dislocado un hombro.

Reed comentó el martes en la red social X que se había sometido a cirugías en su pie y clavícula.

La selección de segunda ronda de 2023, procedente de Michigan State, tiene 122 recepciones para 1.695 yardas y 15 touchdowns, además de 31 acarreos para 282 yardas y tres anotaciones. Esta temporada acumula tres recepciones para 45 yardas y un touchdown.

La temporada pasada contabilizó 55 recepciones para 857 yardas y 20 acarreos para 163 yardas. Reed terminó la temporada 2024 con siete touchdowns (seis por recepción, uno por carrera).